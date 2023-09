Elon Musk ha proposto l’utilizzo della telecamera di monitoraggio interna dei conducenti delle auto Tesla per registrare video del comportamento dei conducenti. Questa proposta è emersa da una nuova biografia di Musk scritta da Walter Isaacson.

Le Tesla sono dotate di telecamere interne utilizzate per monitorare l’attenzione del conducente e garantire che il pilota automatico o il FSD (Full Self-Driving) siano utilizzati in modo sicuro, richiedendo l’attenzione del conducente. Tuttavia, secondo la biografia, Musk avrebbe proposto di utilizzare queste telecamere per registrare video dei conducenti, inizialmente senza il loro consenso, allo scopo di utilizzare questi filmati come prova di difesa in caso di indagini legali relative al comportamento del sistema di pilota automatico di Tesla.

Questa proposta solleva diverse considerazioni etiche e legali; mentre è vero che ci sono conducenti che possono abusare del pilota automatico, molti sostengono che l’uso delle telecamere per registrare video senza il consenso dei conducenti sia anche un problema di privacy. Inoltre, il fatto che l’obiettivo principale sembri essere la difesa legale di Tesla potrebbe sollevare preoccupazioni sul fatto che la sicurezza e la privacy dei conducenti siano poste in secondo piano rispetto agli interessi dell’azienda. Due ipotesi che si avvicinano al nostro pensiero a riguardo e crediamo anche noi che la privacy di quello che si svolge all’interno dell’abitacolo non dovrebbe essere mai violata.

L’uso delle telecamere interne nei veicoli solleva anche domande più ampie sulla privacy e la sicurezza dei dati dei conducenti; le normative sulla privacy variano da paese a paese, e l’uso delle telecamere per registrare video dei conducenti potrebbe infrangere questioni legali complesse. Infine, è importante notare che, secondo quanto riferito, Musk avrebbe successivamente proposto di aggiungere un avviso sulla privacy dei dati per informare i conducenti dell’uso delle telecamere. Questo suggerisce una certa ambiguità e contraddizione nella posizione di Tesla riguardo alla privacy dei dati dei conducenti. Al momento la questione sembra tutta fuorché risolta e siamo sicuri che seguiranno importanti aggiornamenti.