L’azienda americana UltraTRX, specializzata in biciclette elettriche a pedalata assistita, ha presentato il nuovo sistema di riscaldamento delle batterie al litio chiamato ThermoTRX; il sistema è stato progettato per consentire a chi vuole utilizzare la propria e-bike tutto l’anno di farlo senza risentire del tipico calo di autonomia che si nota sulle batterie durante i mesi freddi. Il problema, che affligge le auto elettriche in maniera particolarmente sensibile, si presenta in tutti i casi in cui una batteria al litio viene esposta a basse temperature e per evitarlo è necessario scaldare la batteria fino alla temperatura ottimale.

Per il momento il sistema è solo un concept e siamo in attesa che UltraTRX realizzi il primo prototipo, ma l’idea è già ben delineata: lungo la parte esterna della batteria vengono fatti correre dei nastri termici regolati da un termostato, che li attiva nel momento in cui viene rilevata una temperatura inferiore a 0°C, o comunque sufficientemente bassa da intaccare l’autonomia, e al contrario quando la temperatura si rialza il sistema si spegne in automatico. L’alimentazione del sistema proviene da due pile a bottone, quelle tipiche da orologi, che riescono a svolgere la loro funzione in modo più efficiente anche a basse temperature.

UltraTRX continua nel suo lavoro di sviluppo di tecnologie dedicate al mondo delle e-bike, e oltre al sistema ThermoTRX di recente la compagnia ha svelato anche GenerTRX, un sistema integrato nell’impianto frenante che permette di accumulare più energia in frenata, aumentando l’autonomia anche del 50% qualora lo si montasse su entrambe le ruote della bicicletta.

La strada verso la massima efficienza energetica è ancora lunga e lo sviluppo di queste nuove tecnologie è un passo nella direzione giusta; che si parli di biciclette elettriche, di auto o di accumulatori di energia statici, avere batterie più efficienti porterà grandi giovamenti a tutti.