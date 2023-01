In occasione del Digital Mobility Garden, Togg ha presentato il futuro della mobilità tramite tre precise aree tematiche conosciute con il nome di Beyond X, Smart Living, Clean Energy e Self. AI. Beyond X, realizzata in collaborazione con Pininfarina, offre ai partecipanti una esperienza digitale sensoriale viaggiando all’interno di un tunnel con quattro possibili scenari: Saturno, Foresta, Città futuristica e Turchia artistica.

Smart Living, invece, comprende le esigenze degli utenti, pianifica le routine quotidiane, fornisce assistenti e semplifica la vita con esperienze personalizzate. Clean Energy e Self.Ai offrono invece ai visitatori esperienze più dirette a contatto con la propria persona, sollecitando ulteriori esperienze sensoriali.

Tutte condizioni pensate da Togg per sensibilizzare l’utenza su quello che ci riserva il settore della mobilità in futuro, quando le soluzioni elettriche saranno sempre più comuni e il focus dei costruttori sarà ancora più focalizzato su quella che è l’esperienza a bordo offrendo dei veri “salotti” su ruote. Fondata il 25 giugno 2018, Togg prevede nel primo trimestre del 2023 di svelare il suo primo SUV intelligente, seguito successivamente da una berlina e una coupé di segmento C. Negli anni successivi, il marchio turco, estenderà il proprio portfolio con un B-SUV e un C-MPV, arrivando a commercializzare nel 2030 cinque diversi modelli e un totale di 1 milione di veicoli utilizzando una piattaforma comune.

A questo proposito e per capire ulteriori aspetti delle strategie di Togg, abbiamo confezionato una breve intervista con Gürcan Karakaş, CEO Togg:

Le prime auto di Togg arriveranno agli inizi di quest’anno: a che prezzo sarà commercializzata? Arriverà anche in Italia?

Condividiamo in modo trasparente con il pubblico qualsiasi informazione che non sia più un segreto commerciale. A causa della concorrenza, non è corretto, possibile o professionale annunciare il prezzo di un prodotto che sarà sul mercato a fine marzo.

Annunceremo il prezzo a febbraio. Ma possiamo dire che Togg, che partirà come un veicolo smart con tecnologia avanzata, avrà un prezzo in grado di competere con i veicoli della sua categoria, compresi quelli a combustione interna.

Un marchio che non può avere successo nel suo paese d’origine non può avere successo in nessun altro paese. Avremo prima successo nel nostro paese e poi ci espanderemo sui mercati europei. Così come siamo vicini all’utente in Turchia e sviluppiamo servizi su misura per le sue esigenze, seguiremo lo stesso percorso in Europa. A tale scopo, abbiamo aperto il nostro ufficio a Stoccarda, uno dei centri tecnologici più importanti della Germania e dell’Europa. In questo ufficio comprendiamo le tendenze e conduciamo le nostre ricerche per essere vicini agli utenti europei. Entreremo nel mercato europeo in media 18 mesi dopo che il nostro primo veicolo intelligente sarà entrato in circolazione alla fine di marzo. Anche l’Italia è tra i nostri mercati di riferimento.

Sappiamo da precedenti indiscrezioni che il SUV elettrico verrà proposto in due versioni: cosa possiamo aspettarci?

All’inizio del nostro progetto, sapevamo di dover partire con un portafoglio di prodotti per veicoli intelligenti, non un singolo prodotto. A tal fine, abbiamo pianificato 5 diversi modelli fino al 2030. Saremo sulle strade nel primo trimestre del 2023 con il nostro primo veicolo intelligente naturalmente elettrico, il C SUV. Saremo sul mercato nella prima metà del 2025 con il nostro modello C-Sedan e nel 2026 con il nostro modello C-XCoupe. Continuiamo con entusiasmo a lavorare sui nostri modelli B-SUV e MPV. Prevediamo di produrre 5 diversi modelli e un totale di 1 milione di veicoli utilizzando una piattaforma comune entro il 2030. Continuiamo inoltre il nostro lavoro per creare un ecosistema aperto e accessibile attorno ai nostri veicoli intelligenti e prodotti digitali, con l’utente al centro.

Tra i servizi destinati al pubblico abbiamo sentito parlare di TOGG Care: di cosa si tratta?

Abbiamo creato una piattaforma digitale in cui ridefiniamo l’esperienza di mobilità oltre l’andare dal punto A al punto B. Con questa piattaforma digitale che abbiamo chiamato Trumore, offriamo un’esperienza personalizzata, orientata all’utente, intelligente ed empatica e UX ininterrotta con tecnologie di nuova generazione come come fintech, insurtech, blockchain, IoT e intelligenza artificiale.

Questa è una piattaforma digitale in continua evoluzione per gli utenti che guadagna, guida e intrattiene. L’esperienza dell’utente è al centro del nostro modello di business e della nostra tecnologia. Descriviamo anche la nostra piattaforma come una “piattaforma di empatia per gli utenti”. Creiamo valore per i nostri utenti con quattro diversi prodotti: Earn.more, Go.more, Play.more e Scale. Togg Care è il nostro centro di assistenza agli utenti su questa piattaforma. I membri di Togg potranno gestire i processi di file senza contatto fisico comunicando facilmente tutte le loro richieste e richieste dal menu Togg Care User Relations in Trumore, che mette l’utente al centro. Gli utenti potranno ottenere supporto e informazioni dal chatbot nello stesso menu, aprire le proprie richieste e monitorare lo stato delle proprie applicazioni tramite il numero di richiesta. Dal menu “Domande frequenti” verranno soddisfatte le richieste di informazioni in base agli argomenti che incuriosiscono gli utenti. Gli utenti potranno seguire il flusso delle loro applicazioni o aggiornare i loro file aperti esistenti in futuro.

La crisi dei semiconduttori ha colpito tutto il mercato dell’auto: TOGG può contare su fornitori propri? Da chi saranno prodotte le batterie?

In linea con i nostri piani, pensiamo che le nostre riserve ci allontaneranno dalla crisi dei semiconduttori. Ma a parte la crisi dei semiconduttori, ci sarà una crisi delle batterie nel mondo. C’è una rapida transizione verso i veicoli elettrici in tutto il mondo. Considerando che la percentuale di veicoli a combustione interna scenderà al di sotto del 50% del totale dei veicoli venduti nel 2032, vi è un serio bisogno di batterie e celle di batteria. Con le attuali capacità di produzione e gli investimenti annunciati per le batterie in Europa, c’è un enorme divario tra domanda e offerta.

Consapevoli dell’importanza della batteria nella catena del valore, abbiamo fondato la Siro Silk Road Clean Energy Storage Technologies Joint Stock Company con una joint venture al 50-50% con Farasis Energy, che ha la tecnologia delle celle NMC agli ioni di litio con la più alta densità energetica. Entro il 2026, Siro diventerà un produttore integrato di accumulo di energia, comprese le celle della batteria. Entro il 2031 la capacità produttiva raggiungerà i 20 GWh. Oltre alla Turchia, sarà direttamente responsabile di 120 paesi della regione e sarà presente in una vasta gamma di settori, tra cui l’industria automobilistica, la micromobilità, le applicazioni industriali, i veicoli marini, le applicazioni stazionarie di accumulo di energia per le energie rinnovabili.

È proprio qui che vediamo un grande potenziale di esportazione e crescita per noi. Ecco perché il nostro attuale investimento in batterie prevede di coprire più del doppio delle esigenze di Togg.