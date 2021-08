Torna la cattivissima Alpine R5: ora elettrica e con 217 cavalli

Come sappiamo da precedenti indiscrezioni, anche Alpine diventerà un marchio completamente elettrico in un processo che inizierà a partire dai prossimi anni, più precisamente nel 2024. I primi modelli che arriveranno sul mercato saranno una nuova A110, un crossover sportivo e soprattutto la reinterpretazione in chiave moderna dell’iconica Renault 5 Turbo.

Non è la prima volta che ci troviamo a riportare informazioni riguardanti questo modello “pepato”; Renault 5 sarà la hatchback elettrica che andrà a sostituire la campionessa di vendite Zoe, mentre Alpine R5 riempirà il vuoto lasciato dal reparto RS. La variante base, quella che idealmente spopolerà tra le nostre strade, avrà un propulsore da 100 kW (135 Cv), mentre l’Alpine si affiderà al medesimo motore della Megane E-Tech e pertanto possiamo attendere una soluzione da 160 kW e 217 Cv. Il motore meno brioso è una rivisitazione di quello di Megane e quindi Alpine R5, in quanto le dimensioni non ne avrebbero permesso una corretta installazione. Oltre all’incremento di potenza, la variante Alpine avrà a disposizione una distribuzione dei pesi migliore e un assetto più preciso e calibrato; R5 sarà un piccolo missile con cui viaggiare veloci e in silenzio.

Poche le informazioni riguardanti il crossover elettrico che, con buone probabilità, si insedierà in quella che viene definita la categoria C-SUV dove rientrano: Audi Q4 e-Tron (e le rispettive versioni di Skoda e Volkswagen), BMW iX3, Mercedes EQC e Tesla Model Y. Di Megane erediterà sicuramente la piattaforma CMF-EV, mentre non è chiaro quale tipologia di propulsore verrà utilizzato; alcune precedenti dichiarazioni del capo ingegnere Renault alludono alla presenza del sistema da 217 cavalli con un ipotetico sistema di torque vectoring sul posteriore capace di restituire un buon handling.

La futura erede di Alpine A110 nascerà invece grazie alla collaborazione con Lotus e al suo knowhow in materia di auto sportive e prestazionali; naturalmente sarà solo a batteria ma si attendono ugualmente pesi contenuti e tutte quelle caratteristiche si ritrovano solo nelle sportive di Hethel. Prezzo di Alpine R5? Ancora un mistero ma si ipotizza una cifra di circa 40mila euro che potrebbe ulteriormente salire qualora si arrivi ad inserire un secondo propulsore, possibilità che la piattaforma CMF-EV attualmente offre.