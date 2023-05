Dopo una breve pausa, Tesla ha reintrodotto la Model 3 Long Range (LR) con l’allestimento aggiornato MY2023 con un prezzo base di $ 47.240. La popolare berlina elettrica è stata temporaneamente rimossa dalla gamma lo scorso anno dopo che la forte domanda ha costretto a una pausa di produzione. Ora Model 3 Long Range è tornata e le prime consegne dovrebbero iniziare a giugno 2023.

Tutto regolare? Non proprio. Mentre le prestazioni, in termini di velocità e accelerazione, rimangono invariate non si può dire lo stesso dell’autonomia. La precedente Model 3 Long Range aveva una autonomia dichiarata di 576 chilometri, mentre l’attuale modello pronto ad arrivare sulle nostre strade si fermerà a “solo” 523 chilometri; una differenza importante che ha suscitato diverse curiosità.

Secondo quanto riportato in rete Tesla potrebbe aver introdotto anche su questo modello le batterie LFP, più economiche e meno dense rispetto alle precedenti. Il motivo è presto spiegato: per rientrare nel piano incentivi del Inflation Reduction Act, le vetture devono essere assemblate in Nord America. Più in dettaglio, la metà dei componenti della batteria e almeno il 40% dei minerali deve essere prodotta e/o provenire dagli Stati Uniti (o da altre nazioni di libero scambio).

L’autonomia inferiore non deve tuttavia scoraggiare gli acquirenti. Le batterie LFP, poiché richiedono cobalto, sono più facili da produrre. Inoltre, si caricano più velocemente e sono meno soggette a incendi spontanei grazie alla loro soglia elevata di sopportazione al calore. Di contro, le batterie di questo tipo sono più soggette al freddo ed è sempre raccomandabile pre-condizionarle per avere una ricarica ottimale. Anche in Italia è tornata la Long Range, con un prezzo di 48.990 euro e consegna tra maggio e giugno 2023; l’autonomia è di 602 km pertanto non è chiaro quale batteria utilizzi o se, semplicemente, sia stato adottato un ciclo di omologazione differente.