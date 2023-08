Volvo ha appena diffuso il suo primo teaser per il modello EM90, un minivan completamente elettrico che farà il suo debutto il 12 novembre 2023. Sebbene fosse già noto che la casa automobilistica svedese stava sviluppando una monovolume, questo è il primo teaser ufficiale che ci viene presentato.

Definito come un “monovolume premium completamente elettrico”, l’immagine anticipa un veicolo di dimensioni notevoli. Un ampio tetto panoramico in vetro copre la seconda e terza fila, mentre sopra i passeggeri anteriori è posizionato un tetto apribile. La parte posteriore rivela le lunghe luci posteriori caratteristiche di Volvo e il distintivo posteriore illuminato.

Prevediamo che la parte anteriore seguirà il nuovo stile degli ultimi veicoli elettrici dell’azienda, come EX30 ed EX90. Volvo promette un interno “salotto scandinavo”, suggerendo ampio spazio per i passeggeri, un design minimalista, tocchi di eleganza e abbondante luce naturale.

Nonostante il predominio degli SUV abbia in gran parte relegato i minivan in secondo piano nella maggior parte dei mercati, gli acquirenti cinesi con ampio potere d’acquisto mantengono un forte interesse per i veicoli da famiglia di lusso. La Volvo EM90 farà leva su un pubblico di clienti esigenti che potrebbero trovare troppo audace la Zeekr 009. È ragionevole presumere che l’EM90 avrà una base meccanica simile a quella di Zeekr, sempre parte di Geely, e ci si aspetta anche la stessa configurazione a trazione integrale a doppio motore.

È plausibile che il Volvo EM90 offrirà diverse configurazioni di sedili tra cui scegliere; saranno disponibili configurazioni tradizionali a sei, sette o otto posti, con la possibilità di un layout “executive” a quattro posti. Quest’ultima opzione è già offerta da concorrenti come la Lexus LM, presentata all’inizio di quest’anno. Il prezzo? Ancora un mistero ma difficilmente sarà alla portata delle masse.