Toshiba Energy Systems & Solutions (ESS) ha sviluppato un prototipo di un motore elettrico di nuova generazione in grado di erogare fino a 2MW di potenza, pari a poco più di 2700 cavalli; si tratta di un propulsore particolarmente leggero e potente, in grado di raggiungere un regime di rotazione molto alto e adatto anche ad applicazioni commerciali su mezzi di grosse dimensioni – si parla già di aerei elettrici, e questo motore potrebbe essere utile alla causa.

Toshiba ESS ha lavorato a stretto contatto con Keihin Operations, una compagnia specializzata nello sviluppo e nella produzione di questo tipo di generatori, costruiti con materiali superconduttivi: sono proprio questi materiali a fare la differenza rispetto a motori elettrici più tradizionali, perché sono in grado di trasmettere elettricità ad altissime velocità e senza perdite di potenza lungo il percorso.

Per farci capire meglio le dimensioni e le possibili applicazioni di questo nuovo motore, Toshiba ce lo mostra in paragone con la turbina di un aereo, che in pochi anni potrebbe andare a sostituire: il motore superconduttore di Toshiba è 10 volte più piccolo di un tradizionale motore elettrico di pari potenza (e non sono molti nel campo della mobilità, ad oggi, a poter dire di avere un motore elettrico così potente) e senza dubbio sarà ambito da molti produttori di veicoli pesanti e per il trasporto merci.

Il prototipo realizzato da Toshiba è già funzionante, non si tratta di un progetto teorico, ma prima di lanciarsi nel complicato iter che permetterà a questo motore elettrico di arrivare sul mercato, Toshiba vuole migliorarlo ulteriormente, così da offrire sul mercato un prodotto finito che abbia caratteristiche tecniche e prestazioni sensibilmente superiori rispetto all’attuale prototipo.

L’era dell’elettrificazione è affascinante anche per questo motivo: lo sviluppo tecnologico in riferimento ai motori elettrici si è quasi completamente arrestato – almeno in ambito mobilità – durante il 20° secolo, mentre ora stiamo assistendo a una gara a chi trova la soluzione tecnica più potente e funzionale alle necessità del mercato.