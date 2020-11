Totem GT Electric, una piccola Giulia GT elettrica da 500cv

Si chiama Totem GT Electric, e nasce dalla mente di Riccardo Quaggio, fondatore dell’omonima azienda, la Totem. Come potete vedere, il progetto si basa su una Alfa Romeo Giulia GT, un’auto iconica e dalle forme molto affascinanti.

In realtà, solo il 10% delle componenti utilizzate è originale di una Giulia GT, per cui ci sentiamo di definire questa operazione molto più una mod che un restauro; ciò nonostante, il risultato finale è incredibile, le immagini parlano da sole.

La nuova Totem GT Electric è stata dotata di un moderno motore elettrico da oltre 500cv di potenza, in posizione posteriore-centrale, collegato a batterie che assicurano 400 km di autonomia, raffreddate con uno speciale liquido di utilizzo militare che permette di mantenere le batterie a temperatura costante di 38C, così da mantenere costante l’autonomia in qualunque condizione meteo.

Il motore è abbinato a un sistema che simula il funzionamento di una trasmissione sequenziale; si chiama ‘McFly’, e riproduce rumori, vibrazioni e suono di un motore termico e di una trasmissione, ma su un motore elettrico. Per questo motivo, all’interno dell’auto si trova una leva del cambio – un elemento che di solito sulle auto elettriche non è presente. Ovviamente il tutto è stato progettato per offrire un’esperienza di guida più esaltante e coinvolgente, più simile a quella che avrebbe offerto una Giulia GT originale, ma utilizzando un motore elettrico di ultima generazione. Riviste anche le sospensioni, visto il drastico aumento di potenza rispetto alla motorizzazione originale: multilink al posteriore e MacPherson anteriore, ammortizzatori Bilstein con possibilità di regolazione elettrica come optional, il tutto abbinato a cerchi forgiati da 17″.

Infine l’estetica, che su questa macchina è curata nei minimi dettagli: la carrozzeria è quasi interamente realizzata in fibra di carbonio, ed è stata modificata allargando l’auto di circa 18cm. Sono stati integrati nuovi fari a led – 2 per lato, con chiari richiami al mondo del rally – e gli interni sono eleganti e lussuosi, un giusto mix tra pelle e carbonio.

La Totem GT Electric sarà prodotta in tiratura limitata di 20 esemplari, al prezzo di partenza di 430.000 €, con le prime consegne previste nel 2022.

Il mercato delle auto storiche trasformate in EV sarà sicuramente interessante da seguire nel prossimo futuro, anche grazie agli aiuti legislativi che permettono di sostituire i vecchi motori termici con soluzioni elettriche senza dover impazzire di burocrazia per omologare nuovamente l’auto.