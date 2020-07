Toyota: al via la produzione della nuova Yaris

Toyota ha avviato la produzione della Yaris di quarta generazione nello stabilimento francese di Valenciennes. La nuova vettura sarà la prima a essere costruita sulla base della nuova piattaforma modulare Tnga GA-B. Per adeguare lo stabilimento alla produzione di Yaris, il colosso giapponese ha stanziato 300 milioni di euro per dotarlo di nuove attrezzature e tecnologie.

Non solo: il complesso è stato ampliato di altri 3.500 metri quadri dove sorgeranno le nuove linee di produzione e verniciatura. Un investimento che permetterà di portare il numero di lavoratori fissi da 3.600 persone a 4.800 entro fine anno.

Sempre più europea

L’impianto francese ospiterà anche la produzione della variante Cross. Toyota punta molto sulla produzione europea: lo stabilimento francese è il quarto nel vecchio continente ad assemblare veicoli realizzati su base Tnga dopo la Turchia, il Regno Unito e la Russia.

La nuova Yaris è equipaggiata con un motore 1.5 litri sviluppato in Polonia e destinato prevalentemente al mercato europeo. Tuttavia, non è ancora noto il prezzo di commercializzazione dell’auto. Il listino dovrebbe essere comunicato nei prossimi mesi, mentre l’arrivo della vettura è previsto per settembre 2020.