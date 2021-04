Toyota BZ, l’attesissimo SUV elettrico si mostra in alcune foto

La casa automobilistica giapponese, aveva preannunciato che – nel corso del Salone di Shangai, che si terrà il 19 aprile prossimo – sarebbe stata presentata la prima auto elettrica di nuova generazione del marchio, il SUV Toyota BZ. Ebbene, in attesa di scoprirla, cominciano ad essere svelati i primi dettagli che andranno a caratterizzare la parte frontale del veicolo. Oltre all’aspetto è estetico, vi è molta curiosità di scoprire il SUV elettrico dal punto di vista tecnico, poiché l’arrivo del veicolo rappresenterà sicuramente un passo importante per la strategia di mercato di Toyota. La casa automobilistica in questione è, dopo Volkswagen, l’azienda che opera nel settore automobilistico con un maggior volume di vendita. Per tale motivo, il debutto sul mercato di un’auto elettrica potrebbe influire ulteriormente sul mercato.

Sicuramente, la casa automobilistica Toyota, riuscirà a mettere in atto il piano Beyond Zero. Dunque, dopo l’ibrido e l’idrogeno, il costruttore nipponico ha deciso di lanciarsi sull’elettrico. Con l’arrivo del SUV elettrico, Toyota lancerà anche il nuovo brand BZ (Beyond Zero) che contraddistingueranno i prossimi modelli a emissioni zero. Inoltre, il marchio sarà anche impiegato per i modelli che andranno a comporre la nuova famiglia di veicoli dell’attesissimo SUV elettrico. Un po’ come succede con le lettere “EQ” della casa tedesca Mercedes e con la “i” di BMW. La casa Toyota, utilizzerà anche alcuni numeri che andranno ad indentificare i veicoli in base alle dimensioni. Nel momento in cui verrà realizzata una vettura a trazione integrale Toyota potrebbe contraddistinguerla con la lettera “X”.

Dal punto di vista tecnico, non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali ma, a quanto pare, il SUV Toyota BZ – realizzato sulla nuova piattaforma e-TNGA – potrebbe erogare una potenza di 400 CV e avere due motori elettrici. La Toyota BZ arriverà sul mercato, molto probabilmente, durante i primi mesi del 2022 ed avrà un costo di circa 45 mila euro.