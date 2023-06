Verso la carbon neutrality

Toyota, a livello aziendale, si è posta l’obiettivo delle zero emissioni di CO2 entro il 2040 e sta muovendo i primi importanti passi in questa direzione anche grazie al nuovo C-HR. Per quanto riguarda le plastiche, Toyota ha scelto di raddoppiare l’uso di plastiche riciclate che ora vanno a formare più di 100 componenti dell’auto. Inoltre, sono stati rivisti tutti i rivestimenti degli interni al fine di eliminare tutte le pelli di origine animale, ora i sedili sono rivestiti in un tessuto ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica e i tappetini sono ricavati da reti da pesca recuperate dagli oceani.

La carbon neutrality però si raggiunge anche con piccoli passi ogni giorno, mentre si usa l’auto, e per farlo c’è bisogno di ridurre i consumi: ecco perché Toyota ha scelto di installare sul nuovo C-HR un tetto panoramico in vetro con una speciale finitura che permette all’auto di non surriscaldarsi in modo eccessivo quando è parcheggiata sotto al sole, così da ridurre anche la necessità di utilizzare il climatizzatore, che come ben sappiamo impatta sui consumi. Consumi, almeno da parte dell’impianto di condizionamento, che sono già particolarmente ridotti grazie all’utilizzo di una pompa di calore per tenere sotto controllo la temperatura dell’abitacolo.

Inoltre, questo speciale tetto panoramico ha portato a una riduzione del peso dell’auto di 5kg e di un aumento di 3cm dello spazio per la testa all’interno dell’abitacolo, dato che non serve la tendina parasole.

Più dinamica , sportiva e intelligente

Un’auto dal carattere così particolare e dinamico non può deludere dal punto di vista della guida, ed è per questo motivo che Toyota ha lavorato duramente sul telaio e sulla risposta dell’acceleratore del nuovo C-HR: la casa giapponese si è concentrata su una serie di situazioni di guida che tipicamente si presentano in Europa – il principale mercato di C-HR – come ad esempio le rotatorie, le strade extra-urbane ricche di curve e cambi di velocità, e più comunemente le autostrade.

Per l’ambiente autostradale, Toyota ha lavorato affinché i motori ibridi del C-HR lavorino a un regime di rotazione più basso – di 500 giri al minuto – rispetto alla prima generazione, in questo modo si riducono i consumi e anche il rumore percepito dall’interno dell’abitacolo.

Per quanto riguarda invece le situazioni di guida più dinamica, è stata modificata la risposta dell’acceleratore così da trovare il giusto compromesso tra un’auto “tranquilla”, che si concentra sulla riduzione dei consumi, e un’auto più briosa che si concentra sul piacere di guida: per questo aspetto rimanderemo il giudizio a quando avremo modo di provare l’auto, ma sulla carta sembra un cambiamento molto positivo per evitare l’effetto ‘accelerazione di uno scooterone’ che si ha quando si preme a fondo l’acceleratore sugli attuali Full Hybrid.

Tra le nuove tecnologie introdotte da Toyota troviamo l’Adaptive Hill Control, un sistema automatico che permette di guidare in salita e in discesa con un maggior supporto da parte delle componenti elettriche del motore, che in salita ci daranno maggiore spinta senza aumentare il consumo di carburante, mentre in discesa si andrà a massimizzare la frenata rigenerativa andando a ricaricare la batteria. La frenata rigenerativa è impostabile su 3 livelli di intensità, ed è presente anche la modalità di guida One Pedal, una vera e propria novità per il segmento.

Inoltre abbiamo il Predictive Efficient Drive, un sistema intelligente che utilizza il GPS e le tecnologie di geofencing per impostare la modalità di guida ottimale rispetto alla strada che stiamo percorrendo: ad esempio, in ingresso di una ZTL, l’auto si metterà automaticamente in modalità 100% elettrica così da non incorrere in eventuali sanzioni, oltre che per migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani.

Toyota C-HR arriva a fine anno

Per il momento non abbiamo informazioni certe sui prezzi delle varie versioni del nuovo Toyota C-HR, ma secondo quanto comunicato dalla casa madre a breve saranno aperte le prenotazioni per l’auto, che farà la sua comparsa nei concessionari italiani tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.