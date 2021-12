Toyota chiede 8$ al mese per accendere l’auto da remoto

La notizia sta facendo il giro del mondo in queste ore, dopo aver fatto storcere il naso ad alcuni clienti Toyota: la compagnia giapponese avrebbe infatti bloccato la funzionalità di accensione remota dell’auto, presente su alcuni modelli a partire dal 2018, chiedendo in seguito un abbonamento mensile di 8$ – o 80$ all’anno – per poter riavere questa funzione, compresa nel pacchetto Toyota Remote Control.

Modelli come il Toyota RAV4 in versione plug-in hybrid possono essere accesi da remoto con due metodi: si può decidere di utilizzare l’applicazione Remote Connect sfruttando una connessione dati, oppure si può decidere di usare il telecomando dedicato, che però necessita di essere relativamente vicino all’auto per funzionare; entrambe queste funzioni sono disponibili all’interno del pacchetto Toyota Remote Control, che la compagnia ha offerto gratuitamente a partire dal 2018.

Oggi stanno cominciando a scadere i primi abbonamenti gratuiti di 3 anni che Toyota regalava in fase di acquisto, qualora si scegliesse il pacchetto Audio Plus, mentre altri più fortunati potranno godere del pacchetto gratuitamente per 10 anni, avendo acquistato il pacchetto Premium Audio.

Non è la prima volta che aziende del settore automobilistico utilizzano questa strategia, che era comunque messa nero su bianco in fase di acquisto: il fastidio principale arrecato ai clienti Toyota è l’aver disattivato anche l’accensione tramite telecomando dedicato, oggetto che non ha bisogno di interfacciarsi con l’applicazione per svolgere la sua funzione. Inoltre, queste limitazioni non si applicano a modelli antecedenti al 2018, quando Toyota usava moduli 3G anziché LTE.

L’era delle funzioni in abbonamento in campo automotive è appena iniziata, e la situazione non può che peggiorare; già oggi Mercedes offre la funzionalità di sterzo sulle ruote posteriori in forma di abbonamento per la sua nuova auto elettrica Mercedes EQS, mentre qualche tempo fa vi abbiamo raccontato della nuova Zero SR 2022 che offrirà una serie di funzioni in più a chi vorrà acquistare gli aggiornamenti software direttamente dalla compagnia.