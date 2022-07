Toyota ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia della nuova Toyota Corolla Cross. Si tratta di uno dei modelli più attesi di quest’estate per il mercato delle quattro ruote italiano. Il crossover della casa nipponica sarà disponibile nelle concessionarie del nostro Paese di Toyota a partire dal prossimo mese di ottobre. Nel frattempo, però, i clienti del brand potranno già iniziare a ordinare il modello.

La nuova Toyota Corolla Cross debutta in Italia potendo contare sul nuovo powertrain Full Hybrid di quinta generazione. Complessivamente, la Toyota Corolla Cross può erogare fino a 197 CV di potenza con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 7,7 secondi.

Toyota Corolla Cross

Per quanto riguarda i consumi, invece, il crossover è accreditato di 19,6 chilometri con un litro di benzina. Le emissioni di CO2 in atmosfera sono pari a 114 grammi al chilometro. I dati si riferiscono al ciclo WLTP. Da notare che la Toyota Corolla Cross arriverà sul mercato anche in versione con trazione integrale. In questo caso, la vettura è dotata di un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore ed in grado di garantire 30,6 kW di potenza aggiuntiva.

Per quanto riguarda il listino prezzi per l’Italia della nuova Toyota Corolla Cross, la gamma parte da 38 mila euro, prezzo relativo all’allestimento Trend. Per la versione più completa, Lounge, è necessaria una spesa aggiuntiva di 3 mila euro. Da notare, inoltre, che il passaggio alla trazione integrale comporta un sovrapprezzo di 2.500 euro. La trazione integrale può essere abbinata ad entrambi gli allestimenti della nuova Toyota Corolla Cross.