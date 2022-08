La Toyota GR86 si è guadagnata una fama non indifferente negli ultimi mesi: presentata al mondo come la versione rifinita e migliorata della tanto apprezzata GT86, l’auto è molto ambita dagli appassionati di auto sportive e non a caso è andata sold-out in tutto il mondo in breve tempo. Nonostante queste premesse, diversi esemplari di GR86 stanno presentando problemi tecnici, come quella di un ragazzo californiano di nome Josh, che qualche giorno fa ha guardato la sua GR86 andare letteralmente in fumo dopo averla ritirata dall’officina ufficiale Toyota in seguito a una riparazione.

Secondo quanto riportato da Josh, o @JZX_JK su Instagram, dove ha pubblicato video e foto dell’accaduto, l’auto sarebbe stata ferma ben 4 mesi in officina Toyota per ricevere una riparazione non meglio specificata; potete quindi immaginare la gioia di Josh quando ha finalmente potuto ritirare la sua auto, peccato che appena 12 ore dopo la bella GR86 di colore blu abbia preso fuoco dal motore, costringendo il ragazzo ad abbandonare il veicolo e chiamare i vigili del fuoco.

Poco si sa sulla causa dell’incendio, ma è inutile sottolineare come l’episodio non sia andato giù al proprietario, che sta preparando un’azione legale nei confronti di Toyota USA e verso l’officina autorizzata che ha svolto il lavoro di riparazione.

In seguito all’attenzione mediatica ricevuta, Toyota USA ha chiesto al proprietario di contattarli per provare a risolvere il problema, messaggio che ha scatenato la risposta piccata, ma perfettamente comprensibile, dell’americano: “Se davvero ci tenete potete contattarmi in privato, altrimenti potete parlare con il mio avvocato. Inoltre, siete stati segnalati alla NATSA e il vostro rivenditore è stato segnalato al Better Business Bureau, e riceverà presto una notifica.”

Come anticipato in apertura, non è il primo strano episodio che coinvolge una delle nuove Toyota GR86: solo qualche giorno fa su internet si è parlato per l’ennesima volta di un altro caso di una GR86 rotta a causa del materiale utilizzato come guarnizione per alcuni elementi del motore.

Al momento Toyota non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione e non sembra intenzionata ad avviare una campagna di richiamo.