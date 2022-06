Forse non tutti sanno che la Toyota Motor Corporation è composta da una gran quantità di aziende sconosciute al grande pubblico: una di queste si chiama Woven Planet, e si occupa della progettazione e dello sviluppo di tecnologie per il futuro.

Negli ultimi anni Woven Planet ha lavorato alla sua soluzione tecnologica dedicata alla guida autonoma e, similarmente a quanto fatto da Tesla, ha deciso di basarsi interamente sull’utilizzo di videocamere, eliminando invece il Lidar.

Un’azienda così non può certo lavorare a un solo progetto per volta, e infatti tra i progetti portati avanti in parallelo da Woven Planet ce n’è uno che potrebbe rivoluzionare il modo in cui si alimenta il mondo: si tratta di un prototipo portatile di una cartuccia a idrogeno, utile ad alimentare una gran quantità di elettrodomestici o strumenti di lavoro sia in casa, sia fuori.

Woven Planet sostiene che la cartuccia è a conti fatti una batteria portatile, con la differenza che sarà possibile scambiare una cartuccia vuota con una piena, senza bisogno di dover attendere durante il rifornimento, e con un peso di soli 5kg si tratta di uno strumento facilmente trasportabile, molto più di una batteria al litio.

“L’obiettivo finale di questo progetto è quello di avere una società completamente carbon-neutral, dove tutti possono accedere a energia pulita – prima in Giappone, e poi nel resto del mondo. Toyota e Woven Planet puntano a sviluppare le migliori soluzioni che ci permettano di integrare l’utilizzo di idrogeno nella nostra vita quotidiana.”

Woven Planet testerà il funzionamento della sua cartuccia all’interno di Woven City, una “smart city” attualmente in fase di costruzione a Susono City, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone. Toyota continua ad essere fermamente convinta che l’idrogeno sarà il futuro dell’alimentazione, almeno in certi ambiti, ed è per questo motivo che continua a investire in nuove soluzioni per sfruttarlo.