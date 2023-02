Una nuova auto sportiva, leggera ed ibrida, questa è l’idea di Toyota. Almeno così affermano le voci circolanti in Giappone secondo le quali Toyota e altre aziende partner, siano all’opera per la creazione di una nuova sportiva, idealmente una erede della MR2. Sebbene si tratti di voci di corridoio, l’ipotesi non appare così remota se teniamo conto che nel 2021, Toyota stessa, presentando i proprio progetti e concept di veicoli elettrici, aveva mostrato un concept dall’aspetto aggressiva.

La voce è stata messa in giro dalla rivista giapponese Best Car. Secondo questa testata, sarebbero addirittura tre i marchi al lavoro sul progetto, e si tratterebbe, oltre la già citata Toyota, di Suzuki e Daihatsu. Quest’ultimo marchio, ricordiamo che è di proprietà Toyota.

La rivista nipponica sembra possedere molte informazioni riguardo al progetto. A suo dire, il marchio Toyota metterebbe a disposizione il telaio, Suzuki invece fornirebbe il motore, lo stesso dell’attuale Swift, ovvero un 3 cilindri turbo da 1,0 l, con ben 118 CV a 145 Nm di coppia, a cui verrebbe affiancato il motore elettrico da 5 CV. La vettura dovrebbe essere lunga circa 4,20 m, e pesare circa 1.000 kg.

Dimensioni, peso e cavalli sono contenuti, ma hanno le giuste proporzioni per dar vita ad una sportiva divertente ma non impegnativa. Altrettanto contenuti dovrebbero essere i prezzi. Compresi tra i ¥ 2,2 milioni e 2,8 milioni, che al cambio attuale sarebbero meno di €20.000,00.

Toyota non è nuova a questo genere di collaborazioni, il cui scopo è sempre stato quello di offrire agli appassionati delle auto divertenti e sincere, come già fatto con la GR86 e la gemella Subary BRZ, o la Supra la BMW Z4. La collaborazione con altri marchi, permette principalmente di abbattere i costi e rendere accessibili queste sportive.

Nel futuro non è escluso che la piccola vettura in cantiere venga proposta anche totalmente elettrica. I presupposti sono certamente molto interessanti, e c’è da sperare che Toyota porti avanti il progetto.