Toyota presenta un monopattino elettrico con tre ruote

La casa automobilistica Toyota ha presentato un mezzo innovativo denominato “C + walk T”. In vendita già da oggi su alcuni mercati ma attualmente non utilizzabile su strade aperte al pubblico.

Parliamo di un particolare mezzo che dispone di tre ruote che ne facilitano la guida. Non a caso, la società ha deciso di implementare una terza ruota rendendo il veicolo adatto alle persone che hanno difficoltà a camminare: Toyota ha deciso di progettare il veicolo per chi ha problemi di deambulazione, compresi gli anziani. Nel dettaglio, il mezzo dalle dimensioni compatte dispone di un’ampia pedana alta da terra 150 mm, altezza che rende più semplice sia salita che discesa. Tuttavia, per garantire la massima sicurezza è dotato di un sistema di rilevamento degli ostacoli.

Un veicolo compatto che, come dichiarato dal costruttore, può essere utilizzato per spostamenti all’interno di aeroporti fino all’imbarco e per trasportare le persone durante i tour nei parchi.

La società costruttrice ha progettato il veicolo rendendolo estremamente compatto e di semplice utilizzo. Secondo quanto diffuso, il mezzo può andare tra i 2 e i 6 chilometri orari, arrivando a 10 km/h in caso di utenza esperta; mentre l’autonomia arriva fino a 14km/h. Per ricaricarlo sono necessarie 2 ore e mezza da una normale presa di corrente, con possibilità di estrarre la batteria.

Il mezzo è disponibile sia all’acquisto presso le concessionarie Toyota presenti sul territorio giapponese che per noleggio. La casa automobilistica Toyota fa inoltre sapere che sono in fase di studio anche versioni con seduta e carrozzina per coloro che hanno problemi fisici.