Chi l’avrebbe mai detto che una delle auto più interessanti del 2023 sarebbe stata la nuova Toyota Prius? Nonostante il grande successo di Toyota Prius, la cui prima generazione risale ormai al lontano 1997, quest’auto ha sempre avuto la nomea di essere incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico – e quindi in grado di offrire consumi di carburante davvero ridotti, ma al tempo stesso la Prius non è mai stata vista come un’auto “cool“, un aspetto che con la nuova Toyota Prius 2023 è stato completamente rivisto, basta guardare le foto per capirlo.

Toyota Prius: design e dimensioni

Il nuovo design di Toyota Prius non si discosta poi molto da quello che tutti conosciamo, ma sono stati modificati così tanti dettagli che il prodotto finito risulta essere molto diverso rispetto alla Prius attuale; è stata mantenuta la tipica linea aerodinamica, ora impreziosita dai gruppi ottici frontali a “C” dal disegno così affilato e moderno, mentre nella parte posteriore la fascia dedicata alle luci di Stop è stata sapientemente integrata in un elemento di carrozzeria che disegna punte rivolte verso il basso, andandosi a sposare con il paraurti posteriore.

Le dimensioni della nuova Toyota Prius 2023 non di discostano particolarmente da quelle attuali: 4599mm di lunghezza, 1782mm di altezza, 1420mm di altezza e un passo di 2750mm, con un bagagliaio decisamente risicato da 284 litri, che diventano 816 una volta abbattuti i sedili posteriori. Il volume del bagagliaio è parzialmente occupato dalle sospensioni e dal serbatoio della benzina, la batteria al litio si trova sotto ai sedili posteriori mentre il motore elettrico è davanti, in linea con quello termico.

Gli allestimenti di Toyota Prius

Toyota ha previsto 3 allestimenti, almeno per il mercato italiano: si chiamano Active, Lounge e Lounge+ e variano a livello di accessori e di colori disponibili per la carrozzeria, con l’allestimento Lounge+ che offre in esclusiva una verniciatura perlata in colorazione Platinum Pearl o Emotional Red, mentre gli allestimenti Active e Lounge si limitano a colori metallizzati come Silver, Ash Grey, Black Mustard e il colore pastello Dark Blue.

Toyota Prius anche in versione Active, quella di ingresso, ha una dotazione molto completa: nell’abitacolo sono presenti ben 7 airbag, abbiamo cerchi in lega da 17 pollici standard, fari a LED anteriori e posteriori, videocamera posteriore, sensori di parcheggio, climatizzatore bizona, un quadro strumenti digitale da 7 pollici, possibilità di avere i sedili anteriori riscaldati, apertura keyless, volante in pelle e tanto altro ancora.

Inoltre, è previsto di serie il sistema di infotainment di Toyota chiamato Toyota Smart Connect Plus, abbinato a un display da 12.3″ con navigatore integrato con mappe tridimensionali; il tutto è fortunatamente anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche se solo nella versione via cavo.

Toyota Safety Sense, infine, completa una dotazione già ricchissima: si tratta del pacchetto di ADAS sviluppati dalla casa giapponese che comprende il sistema di frenata automatica in grado di riconoscere non solo altre vetture, ma anche pedoni, moto e ciclisti, un ulteriore assistente per le intersezioni stradali con rilevamento del traffico che proviene anche dal senso opposto, gli abbaglianti automatici, il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento di corsia e di riconoscimento dei cartelli stradali. In sostanza Toyota Prius è già pronta per la guida autonoma di livello 2 e non può che migliorare ancora.

Lounge e Lounge+, i due livelli di allestimento successivi, si caratterizzano per la presenza di cerchi in lega da 19 pollici, fari a LED adattivi, un portellone posteriore con apertura e chiusura elettrica, e un volante dalla particolare forma a U con la possibilità di riscaldarlo; infine Lounge+ si distingue ulteriormente rispetto all’allestimento Lounge grazie al tetto a pannelli solari, ai sedili rivestiti in pelle vegana con funzione di ventilazione integrata, e per il sistema Remote Service Park.

Toyota Prius, in Italia solo ibrida plug-in

Per anni Toyota Prius è stata l’emblema dell’auto full hybrid, quella che non ha bisogno di essere attaccata a una colonnina ma che in un modo o nell’altro avrà sempre un po’ di energia da offrire per ridurre i consumi; ora Toyota ha scelto un’altra strada, quella della motorizzazione ibrida plug-in che in Italia si è vista assai di rado sulla Prius, ma che si sta diffondendo su molte altre auto.

Sotto al cofano della nuova Toyota Prius 2023 abbiamo un sistema ibrido composto da un motore benzina a quattro cilindri da 2.0 litri di cilindrata, in grado di erogare 150 cavalli e 190 Nm di coppia. Abbinato a questo motore termico troviamo un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di sprigionare 163 cavalli e 208 Nm di coppia, il tutto alimentato da una batteria da 13,6 kWh. Quando si utilizzano entrambi i motori contemporaneamente si possono produrre fino a 223 cavalli, una potenza sufficiente a lanciare la nuova Prius da 0 a 100 km/h in appena 6.8 secondi, e di raggiungere la velocità massima di 177 km/h. Poiché i due motori si trovano entrambi sull’asse anteriore, anche la trazione è anteriore e non è prevista una versione con trazione integrale. La trasmissione è la classica e-Cvt di Toyota, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica.

I dati sui consumi, comunicati in seguito ai test sul ciclo WLTP, sono sbalorditivi: la versione Active allestita con cerchi da 17 pollici ha un consumo medio dichiarato di 200 km con un litro e appena 11 g di CO2 emessi per ogni chilometro percorso, mentre con i cerchi da 19 pollici i consumi aumentano e la media scende a 142,9 km con un litro e 16g di CO2. Sarà interessante vedere come questi dati si tradurranno nel mondo reale, specialmente quando la batteria che alimenta il motore elettrico dovesse essere scarica.

Trattandosi di un’auto con motore ibrido di tipo plug-in, la nuova Toyota Prius sarà in grado di viaggiare in modalità 100% elettrica, senza bisogno di accendere il motore a benzina: secondo le prime indiscrezioni, grazie alla batteria da 13,6 kWh la nuova Prius sarà in grado di percorrere tra i 70 e gli 85 km in modalità elettrica, senza consumare nemmeno una goccia di benzina.

Toyota Prius 2023: i prezzi

La nuova Toyota Prius può essere già pre-ordinata nei concessionari Toyota presenti in Italia: la versione Active, quella di ingresso, è proposta a 42.200 €, una cifra molto vicina ai 43.700 € della precedente generazione in versione ibrida plug-in, ma sensibilmente più alta rispetto ai 30.900 € a cui veniva proposta la versione full hybrid della Prius.

Per quanto riguarda gli allestimenti più ricchi, abbiamo Prius in versione Lounge proposta a 43.700 euro, mentre Lounge+ sale a 50.000 €, comprensibile considerata già solo l’integrazione dei pannelli solari nel tetto dell’auto, utili a ricaricare parzialmente la batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh senza necessità di attaccare l’auto a una colonnina di ricarica – si parla di circa 8km di autonomia ricaricati nell’arco di una giornata soleggiata. Inoltre, per chi fosse interessato alla verniciatura perlata è previsto un sovrapprezzo di 900 €.