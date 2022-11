Toyota ha svelato la prossima generazione di una delle sue auto più vendute, la Prius: l’arrivo sul mercato europeo è atteso nella primavera del 2023 in una sola motorizzazione, quella ibrida plug-in quindi con batteria ricaricabile via cavo, una decisione che a modo suo sorprende, vista l’enorme diffusione che la Prius ha avuto nella sua versione full hybrid.

Dalle foto appare subito chiaro il cambiamento estetico: la quinta generazione di Toyota Prius ha linee semplici ma eleganti, con una vena sicuramente più seria ed equilibrata rispetto al passato – è uno stile nuovo per Prius, ma è una novità che accogliamo con piacere perchè almeno in foto l’auto è davvero intrigante, specialmente grazie ad alcuni dettagli estetici come i nuovi cerchi in lega da 19 pollici installati di serie e il muso disegnato con gruppi ottici a LED sottili e affilati.

La piattaforma su cui nasce la nuova Toyota Prius si chiama GA-C e promette una riduzione di peso sensibile unita a una maggiore rigidità, così da migliorare il comportamento dell’auto durante la guida più allegra, che non sarà certo un problema vista la potenza di 223 cavalli di cui si disporrà su questa nuova Prius plug-in hybrid.

223 cavalli erogati tramite una combinazione di motore termico – un quattro cilindri da 2 litri – e un motore elettrico abbinato a una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh: si tratta di un salto in avanti importante in fatto di cavalleria, considerato che la precedente generazione di Prius dispone di circa 100 cavalli in meno.

Come anticipato, l’unica versione prevista per l’Europa è quella con motorizzazione ibrida plug-in: grazie alla batteria installata, Toyota promette una buonissima autonomia in modalità 100% elettrica, con un salto in avanti del 50% rispetto all’attuale modello. Si vocifera di 100 km di autonomia con una sola carica, si tratterebbe di un risultato strabiliante per una batteria relativamente piccola.