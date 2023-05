La Toyota ha presentato la Yaris Hybrid Model Year 2024, una versione rinnovata che sarà disponibile in Italia nel primo trimestre del 2024. La Casa automobilistica ha voluto fornire anticipazioni sulle importanti novità tecniche della vettura: la gamma si divide in due livelli di potenza, come ora, e sarà disponibile anche una serie limitata chiamata Premiere Edition.

Dal punto di vista del design, la Yaris Hybrid non subisce modifiche evidenti, ma offre nuovi contenuti in termini di powertrain full hybrid, sistemi avanzati di assistenza alla guida, connettività e dotazione di accessori. I clienti potranno scegliere tra due versioni della vettura: la Hybrid 115, stesso propulsore della Mazda2 Hybrid qui provata, e la Hybrid 130 con componenti di quinta generazione. La potenza sale quindi a 130 cavalli e 185 Nm (141 attuali), garantendo prestazioni superiori. La Yaris Hybrid 130 raggiunge i 100 km/h in 9,2 secondi (5 decimi in meno) e ha una ripresa più rapida, pur mantenendo emissioni solo marginalmente aumentate comprese tra 96 e 116 g/km.

La dotazione ADAS ora integra e migliora le funzionalità dei dispositivi del Toyota Safety Sense e introduce gli aggiornamenti over-the-air del software di bordo. Nuovo il radar dedicato alla guida assistita, ora capace di riconoscere anche le motociclette e i pedoni. Tra i nuovi sistemi ci sono anche l’Acceleration suppression, l’Overtake prevention support, il Proactive driving assist con Deceleration assist e l’Emergency driving stop system, che collabora con il Lane trace assist per fermare l’auto in caso di malessere del conducente.

Gli interni mantengono la stessa disposizione, si rinnova esclusivamente la strumentazione che diventa completamente digitale per tutte le versioni. Aggiornato anche lo schermo multimediale con le sue funzioni; Apple CarPlay e Android Auto diventano wireless seguendo quello che è il trend dell’azienda a livello di connettività. Nessuna informazione al momento sui listini del nuovo modello; Toyota ha solo precisato che ad accompagnare il propulsore ci saranno gli allestimenti Premiere Edition e GR Sport.