Per moltissimi italiani che hanno pianificato le ferie è arrivato il primo weekend del grande esodo verso le località di vacanza; weekend che, come tutti gli anni, porterà a diverse criticità relative alla viabilità. Non a caso, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 agosto non mancheranno code e rallentamenti sulle principali autostrade italiane. Vediamo nel dettaglio le previsioni del traffico realizzate da Autostrade.it relative al primo weekend di agosto.

Il weekend di agosto prende il via con traffico intenso e bollino nero e rosso su tutte le principali arterie stradali e autostradali. La giornata di sabato sarà inevitabilmente quella in cui gli italiani decideranno di spostarsi verso le località di mare o di montagna. Non a caso, la mattinata di sabato 6 agosto sarà caratterizzata da bollino nero, dunque con un livello di traffico critico; previsto un miglioramento del traffico per il pomeriggio, con conseguente diminuzione delle code. Secondo quanto diffuso da Autostrade per l’Italia le più trafficate saranno la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, mentre al sud la A30 Caserta-Salerno. Situazione piuttosto analoga quella prevista da Autostrade.it per la giornata di domenica 7 agosto: è infatti previsto traffico da bollino rosso.

Auto incolonnate nel tratto bolognese dell'autostrada A14 in direzione sud, Bologna, 11 agosto 2018. ANSA/GIORGIO BENVENUTI

Non manca la preoccupazione per i tanti cantieri sulle strade italiane ma ricordiamo che è stata predisposto la riduzione dei lavori in corso su strade e autostrade fino al 15 settembre grazie all’accordo tra Mims e Anas; importante iniziativa che aiuterà a ridurre i cantieri dell’80% e, conseguentemente, anche i disagi per gli automobilisti. A rendere la situazione ulteriormente complessa saranno le condizioni meteo, con temperature che torneranno a salire fino a quasi 40°C.

Durante il weekend del 6 e 7 agosto 2022 il traffico sarà leggermente ridotto dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada nella fascia oraria 7-22. Ricordiamo che per monitorare le previsioni del traffico del weekend in tempo reale è possibile utilizzare servizi online dedicati, come Google Maps.