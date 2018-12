Treni più sicuri? Basterà battere le ciglia: in arrivo il tracciamento oculare per i macchinisti

Presto per garantire la sicurezza dei treni basterà un battito di ciglia, quello che normalmente facciamo dalle 3 alle 6 volte al minuto quando siamo vigili. Il sistema viene chiamato “vigilante innovativo” ed è un sistema di tracciamento oculare in grado di rilevare appunto ogni 10 secondi il movimento delle palpebre dei macchinisti, i guidatori dei treni, così da verificare che siano effettivamente attivi e che il treno non corra alcun rischio.

Se nessun battito viene infatti rilevato il sistema di sicurezza attiva prima un segnale acustico e poi, in mancanza di risposta anche a questa sollecitazione, si occuperà di fermare il convoglio, scongiurando così qualsiasi pericolo.

Photo credit - depositphotos.com

I macchinisti dal canto loro non dovranno fare nulla di particolare, se non guidare come fanno normalmente: sarà sufficiente infatti che il sistema rilevi almeno un battito di ciglia ogni 55 secondi, un’attività del tutto istintiva e naturale che non richiede alcuna attenzione né reiterazione di movimenti. Il “vigilante” inoltre è in grado di farlo anche di notte o all’interno delle gallerie in cui non c’è luce.

Attualmente invece i macchinisti devono interagire a intervalli regolari con specifici punti di reiterazione manuale per azzerare un timer e confermare al sistema di controllo che tutto è ok. Un’attività ripetitiva che non ha mai soddisfatto i sindacati, che invece hanno già confermato tutto il proprio gradimento per la nuova soluzione in una nota ufficiale dell’O.R.S.A. Ferrovie.

Finita la fase di sperimentazione iniziata a settembre del 2017, il sistema è già attivo sul Treno Jazz n° 9 del Piemonte ed entro aprile del prossimo anno sarà presente su tutti i treni Jazz piemontesi, per poi giungere sui treni più importanti di Trenitalia e infine diventare dotazione standard dell’intera flotta, entro il 2023.

In un telefilm da noi famoso negli anni ’80, Strega per Amore, a un genio bastava sbattere le palpebre per esaudire tutti i desideri del suo padrone. Qui il macchinista invece sbattendo le palpebre esaudirà l’unico desiderio dei suoi passeggeri, arrivare a destinazione sani e salvi.