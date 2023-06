La terza edizione di MiMo si è appena conclusa e ancora si percepisce l’eco dell’entusiasmo dei 60.000 visitatori che hanno colorato l’Autodromo Nazionale di Monza dal 16 al 18 giugno, affollando ogni angolo, dal paddock alle tribune e ai box.

Un pubblico numeroso attirato anche dalla grande quantità di attività da svolgere: dal poter ammirare da vicino le novità del settore (auto di recente commercializzazione, prototipi, super e hypercar) al provare concretamente l’infrastruttura elettrica, fino alle numerose attività anche per i più piccoli. MiMo non è stato solo il palcoscenico delle elettriche, ha fatto il suo debutto anche l’Indy Autonomous Challenge, con le sue monoposto a guida autonoma. Tante, tantissime, attrazioni che hanno concesso di intrattenere il numeroso pubblico venuto da tutt’Italia.

I test drive, organizzati in collaborazione con Plenitude e offerti dalle case automobilistiche BYD, Cirelli, Dodge, Hyundai, Mazda, Mole Urbana, Nissan, Polestar, Ram, Suzuki, Suzuki moto, Volkswagen e Verge Motorcycle, sono stati sold out. Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code davanti ai loro stand. Le stesse code hanno affollato i box e i paddock, dove erano presenti hypercar e supercar di Apollo, Aston Martin, Bentley, Dallara, De Tomaso, Ferrari, Lotus, Maserati, McLaren, Pambuffetti e 777 hypercar. Le loro esibizioni e le hot lap hanno riempito le tribune e hanno fatto accelerare l’adrenalina dei visitatori ad ogni accensione nel paddock.

La splendida cornice del MiMo, all’interno dell’Autodromo di Monza, ha permesso, come anticipato, il debutto di modelli anche molto curiosi. Come non citare la Ahera Sedan, ovvero una super berlina che si distingue per il design affusolato, con sbalzi ridotti e linee morbibe, con una potenza elettrica di circa 816 CV e un’autonomia di 800 km. Sarà prodotta dal marchio italo-americano a partire dal 2025 e avrà un prezzo di circa 150mila euro. Una curiosità interessante: quest’auto vanta di cerchi in lega da più di 30″!

Tanta attenzione è stata dedicata anche alla 777 Hypercar, un’altra anteprima assoluta del MiMo 2023. Il “missile su ruote” ispirato dalle vetture della LMP1 nasce da un’idea dell’imprenditore Andrea Levy ed è stata progettata esclusivamente per l’uso in pista. Prodotta in edizione limitata in 7 esemplari, che saranno custoditi dal costruttore nella sede 777 Motors presso l’Autodromo Nazionale Monza, avrà un prezzo di 7 milioni e utilizzerà un propulsore 4.5 litri V8 da 730 cavalli (per 900 chili di peso).

Trionfo anche per McLaren, che in occasione di MiMo e del sessantesimo anniversario del marchio, ha presentato la nuovissima 750S, ovvero l’erede della 720S che vanta il primato di essere la McLaren di serie più leggera e potente. Nel box di McLaren è stato possibile ammirare anche la prestigiosa Speedtail, con la particolarissima configurazione a tre posti, e la più recente plug-in Artura che abbiamo visto in anteprima in occasione della presentazione a Milano. Per completare l’esposizione, due modelli Longtail (LT) a coda lunga sono stati presentati: la McLaren 675LT e la McLaren 765LT. Entrambi sono stati realizzati in serie limitata, seguendo lo spirito della leggendaria F1 GTR Longtail.

L’attrazione che ha suscitato più stupore? Sicuramente questo piccolo Jimny che ha percorso qualche centinaia di metri all’interno del tracciato trainando un fuoribordo Cayman 38 Executive Trofeo spinto sempre da propulsori a marchio Suzuki. Una manifestazione inusuale che ha incuriositò però grandi e piccini.

L’edizione di MiMo 2023 è stata un forte successo e siamo sicuri che il prossimo anno sarà ancora più ricca di contenuti e, magari, con qualche presenza in più.