Triumph TE-1 è un progetto molto interessante che sta finalmente prendendo una forma concreta: è il primo prototipo di moto elettrica della compagnia inglese, nato in seguito a un lungo processo di sviluppo che ha visto coinvolto non solo il famoso produttore di moto, ma anche diverse aziende inglesi il cui contributo è stato fondamentale per dare vita alla TE-1.

Le batterie, per esempio, sono state progettate e realizzate da Williams Advanced Engineering: il pacco batteria della Triumph TE-1 promette autonomie interessanti, superiori ai 160 km reali in situazioni di guida veloce, un dato che potrebbe dare a questa Triumph 100% elettrica un interessante vantaggio sulla concorrenza. E per i più esigenti, c’è anche la ricarica rapida: in appena 20 minuti si può portare la batteria dallo 0 all’80% di carica, un grande passo avanti per le moto elettriche che sperano di convincere qualche motociclista ad abbandonare la benzina.

Triumph TE-1 pesa 220kg, un risultato eccellente che Triumph ha ottenuto grazie a un attento lavoro di scelta delle componenti e dei materiali utilizzati: il motore della TE-1, di cui ancora sappiamo molto poco, sviluppa ben 177 cavalli e 109 Nm di coppia, sufficienti a lanciare la Triumph da 0 a 100 in 3,7 secondi.

Per quanto riguarda i freni, Triumph si è affidata a Brembo, che ha fornito l’impianto frenante – supportato in ogni momento dal sistema di frenata rigenerativa integrato, che pare essere molto efficiente. L’elettronica è, come spesso avviene sulle moto elettriche, molto ricca: 4 modalità di guida selezionabili a piacimento, sistema di controllo di trazione e di sollevamento della ruota anteriore.

Esteticamente la Triumph TE-1 non si discosta molto dalle sorelle endotermiche, e questo dettaglio potrebbe aiutarla a diffondersi tra chi va in cerca di nuove soluzioni di mobilità ma ama la linea delle Triumph attuali, senza necessariamente andare in cerca di linee più futuristiche.

Tutto tace ancora per quanto riguarda il rilascio sul mercato, ma visto l’avanzato stadio di sviluppo che ha raggiunto la Triumph TE-1, non può mancare troppo tempo.