Gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) e Tromox hanno annunciato un nuovo accordo per la distribuzione dei prodotti del brand cinese, in particolare del nuovo UKKO S: si tratta, come potete vedere dalle foto, di una piccola moto elettrica progettata per gli spostamenti cittadini senza però dimenticare l’aspetto estetico grazie a un design ricercato e aggressivo.

Tromox UKKO S cattura subito lo sguardo nonostante le dimensioni ridotte; ci troviamo di fronte a una piccola moto che misura 1855 mm in lunghezza con una sella che dista 770 mm da terra. Il muso, con il faro appuntito e proteso in avanti, ricorda il design delle più recenti KTM Duke mentre il motore centrale assicura 4 kW di potenza continua e 8 kW di potenza di picco, con una coppia di 180 Nm: prestazioni di tutto rispetto per chi si muove in città, con una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia con una sola carica di circa 130 km, come sempre molto variabili in base allo stile di guida adottato.

La batteria, cuore del nuovo UKKO S, è da 72V 55Ah e può essere convenientemente rimossa per ricaricarla in casa: purtroppo non abbiamo informazioni sul peso della batteria stessa né sul sistema di sgancio rapido, dettagli che fanno una grande differenza in questi casi. La ricarica completa impiega circa 4 ore utilizzando una classica presa di corrente casalinga, il modo migliore per contenere i costi di ricarica.

La dotazione del Tromox UKKO S è infine completata da ruote da 14 pollici e da un cruscotto digitale con display da 5.5 pollici compatibile con iOS e Android tramite l’applicazione dedicata. Tromox UKKO S è proposto a 6659 € e le prime consegne sono attese nel mese di maggio.

UKKO S è declinato anche in una versione ‘Lite’ che si risparmia alcuni dettagli ricercati, come la trasmissione che abbandona la cinghia in favore di una più classica catena, il display che diventa LCD e l’ammortizzatore posteriore di fascia più economica. In questo caso il prezzo è ridotto a 5979 €.