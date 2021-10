Tunnel Keeper, la moto per le emergenze in galleria

Nata dalla mente del designer Syu Wei Chen, Tunnel Keeper è un concept di moto dedicata alle emergenze in galleria, ambiente dove qualsiasi incidente stradale può avere conseguenze molto più difficili da gestire rispetto a un normale tratto di strada all’aperto.

Tunnel Keeper è un intero sistema, di cui la moto è elemento fondamentale ma non unico: oltre alle due ruote spinte da un motore elettrico, Tunnel Keeper prevede la presenza di stazioni dedicate dove le moto restano pronte all’uso, sempre sotto carica, così da permettere agli agenti del pronto intervento di recarsi sul luogo dell’incidente in pochissimo tempo.

Lungo tutto il tunnel si andranno a posizionare delle manichette antincendio, così che ovunque dovesse avvenire l’impatto l’operatore potrà intervenire andando a spegnere eventuali incendi. La moto stessa è dotata di un piccolo serbatoio contenente una schiuma pensata per spegnere gli incendi.

Tra le altre feature, che sembrano uscite direttamente da un videogioco, abbiamo un sistema dedicato a dissipare il fumo: aiutando il ricircolo dell’aria la situazione per chi è costretto a restare dentro al tunnel in attesa dei soccorsi migliorerà, grazie a un’aria più respirabile. Inoltre è stato integrato uno spray che cattura particelle sospese nell’aria, le ingloba e le porta a terra, migliorando ulteriormente la qualità dell’aria all’interno del tunnel.

La moto di Tunnel Keeper è persino dotata di una speciale barella che viene fissata a lato della moto come una sorta di sidecar, così che l’operatore possa eventualmente portare in salvo un ferito che dovesse avere urgentemente bisogno di assistenza medica.

Durante il 2021 il designer autore di questo interessante concept ha vinto ben 4 premi di design, ed è arrivato tra i finalisti del Red Dot Design Award; non possiamo sapere se questo lavoro di Chen riuscirà a trasformarsi in realtà, ma è senza dubbio un’idea molto interessante per evitare disastri all’interno delle gallerie.