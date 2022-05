Dopo anni di discussioni, scioperi e contestazioni, Uber e i tassisti italiani hanno finalmente trovato un accordo di collaborazione con ItTaxi, l’unione dei radiotaxi italiani che coinvolge oltre 12mila tassisti operanti in circa 90 comuni d’Italia.

Come probabilmente saprete, l’arrivo di Uber in Italia diversi anni fa ha scatenato le ire dei tassisti, al punto che alcune città – come Milano – hanno finito per bloccare l’attività di Uber per supportare e difendere la categoria, ma negli anni non si è mai smesso di discutere visto il grande successo che Uber ha all’estero.

Finalmente a partire dalla fine del mese di giugno 2022 Uber potrà essere utilizzato in Italia anche per prenotare un taxi, anche attraverso l’applicazione di ItTaxi.

“La partnership ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità a milioni di utenti e migliaia di autisti taxi di diverse città italiane. Siamo determinati a essere un vero partner per il settore dei taxi in tutta Italia.” ha detto Dara Khosrowshahi, AD di Uber.

Uber e ItTaxi stanno meglio insieme, è questa la forte convinzione che ha espresso Lorenzo Pireddu, CEO di Uber Italia, nella sua dichiarazione; si partirà da Roma e poi il servizio si amplierà alle altre città italiane, così milioni di italiani – semplicemente aprendo l’applicazione di ItTaxi o quella di Uber – possano usufruire del nuovo servizio.

Il supporto tecnico a questa integrazione sarà affidato alla società Splyt, che si occuperà di integrare i due sistemi informatici così che possano lavorare insieme. Questo sistema di integrazione tra Uber e i tassisti locali si è già visto in diversi paesi del mondo, come in Germania, in Corea del Sud, a Hong Kong, a New York e a San Francisco.

In Italia l’applicazione di Uber è stata utilizzata 6,7 milioni di volte per prenotare uno dei servizi taxi, e senza dubbio questo accordo permetterà all’azienda di aumentare drasticamente la quantità di corse che gestisce.