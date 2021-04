UBS Arena, grazie a XL Fleet lo stadio offrirà 1.000 colonnine di ricarica

XL Fleet, leader nelle soluzioni di elettrificazione dei veicoli, ha di recente creato una partnership strategica con i New York Islanders, grazie al quale si procederà con l’implementazione di 1.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici presso il nuovo stadio UBS Arena, che ospiterà le partite della squadra.

L’area, di 43 acri, ha il potenziale per diventare uno dei più grandi siti di ricarica di veicoli elettrici negli Stati Uniti, anche grazie alla sua posizione ottimale nella regione metropolitana di New York. Come accennato, lo stadio avrà a disposizione fino a 1.000 punti di ricarica che saranno installate da XL Fleet nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto dichiarato, i New York Islanders e XL Fleet metteranno le colonnine di ricarica anche a disposizione delle flotte di veicoli elettrici commerciali, che potranno essere utilizzate nei giorni in cui non si svolgeranno eventi nell’arena.

La mancanza di accesso all’infrastruttura di ricarica è uno dei principali ostacoli per l’elettrificazione dei veicoli e siamo orgogliosi di collaborare con UBS Arena e gli Islanders per risolvere il problema nell’area metropolitana di New York. Attraverso questa partnership, possiamo contribuire a ottimizzare l’accesso all’infrastruttura di ricarica e incrementare tale capacità man mano che la necessità cresce, ha dichiarato Colleen Calhoun, Vicepresidente e Direttore Generale della divisione XL Grid di XL Fleet.

Non a caso, la partnership consente all’arena di fornire a utenti e dipendenti l’accesso alla ricarica per veicoli elettrici utilizzando al contempo la sua ampia infrastruttura di servizi pubblici per aiutare a soddisfare la crescente domanda di ricarica nella città metropolitana di New York. Per supportare questo progetto, XL Fleet prevede inoltre di implementare e gestire una solida rete di infrastrutture di elettrificazione anche attraverso l’energia solare.

La capacità di XL Fleet di fornire una gamma completa di servizi di elettrificazione sarà un enorme vantaggio per i nostri clienti e le flotte commerciali e municipali delle comunità circostanti che potrebbero fare affidamento su questa infrastruttura, ha dichiarato Hank Abate, Presidente di Arena Operations presso UBS Arena.