Unione Europea e Giappone firmano un memorandum con l’obiettivo di rafforzare la loro collaborazione sull’idrogeno e porre solide basi per aumentare gli sforzi nell’ambito di innovazione e sviluppo. Non a caso, l’Unione Europea è al lavoro sullo sviluppo dell’ecosistema dell’idrogeno per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Il Memorandum, firmato a Tokyo nelle scorse ore, conferma l’obiettivo dell’Ue e del Giappone per quanto riguarda la neutralità climatica dato che ci troviamo davanti a due realtà che dichiarano di voler unire le forze su produzione, commercio, trasporto, stoccaggio, distribuzione e uso di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Un lavoro inevitabilmente importante, dunque, che mira alla creazione di mercato globale dell’idrogeno.

Tanti gli obiettivi previsti dall’intesa: tra questi non passa inosservata l’individuazione di una serie di settori in cui industrie, governi, centri di ricerca e le autorità locali di UE e Giappone dovranno reciprocamente rispettare al fine di garantire una solida collaborazione. Nello specifico, non mancherà l’impegno sull’ambito normativo per la definizione di norme/standard e certificazioni comuni. A ciò potrà essere affiancato lo sviluppo di progetti nel contesto di iniziative di cooperazione multilaterale, per sostenere anche altri Paesi del mondo. Tra le aree di intervento del memorandum vengono incluse anche best practice e lezioni in progetti di ricerca, sviluppo, applicazioni e dimostrazione sull’idrogeno rinnovabile a basse emissioni di carbonio e il miglioramento delle competenze, riqualificazione e formazione professionale, anche tramite scambi.

Non dimentichiamo che il dialogo sul tema dell’energia tra UE e Giappone va avanti da diversi tempo. Entrambe si sono impegnate nell’ affrontare alcune tematiche come sicurezza energetica, energia eolica offshore e gas naturale liquefatto (GNL) per poter raggiungere il prima possibile la neutralità climatica.

La commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, dopo aver siglato con il ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, Yasutoshi Nishimura, il memorandum di cooperazione per incentivare l’innovazione e sviluppare un mercato internazionale dell’idrogeno, ha sottolineato che l’idrogeno “può dare un contributo fondamentale sia alla transizione verde sia alla sicurezza energetica”.