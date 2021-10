Un aggiornamento software può migliorare l’autonomia di un’auto elettrica?

Non è la prima volta che ci poniamo questa domanda e in uno scenario di vetture sempre più tecnologiche e sofisticate viene lecito chiedersi se sia possibile estendere l’autonomia con semplici miglioramenti software. In fin dei conti, come i sistemi operativi e le applicazioni possono ricevere sostanziali miglioramenti per perfezionare la stabilità o aggiungere feature, non è difficile pensare che un aggiornamento software possa, sulle auto elettriche, anche aumentare l’autonomia.

La risposta arriva proprio da Audi che, nelle scorse ore, ha comunicato l’arrivo di un nuovo aggiornamento capace di estendere l’autonomia del Q4 e-Tron nella variante 55 quattro di un massimo di 20 chilometri, praticamente un miglioramento del 5%. Sebbene il pacchetto sia al momento disponibile solo in Europa, il costruttore ha dichiarato che sarà presto disponibile anche nel Nord America. Stranamente, sebbene ormai tutti i veicoli elettrici siano interconnessi e capaci quindi di ricevere aggiornamenti OTA, questo pacchetto è installabile esclusivamente dai centri di assistenza Audi e pertanto sarà necessario recarsi in officina.

Grazie a questo upgrade, legato all’ottimizzazione del software di gestione della batteria e del sistema propulsivo, la e-Tron 55 Quattro è ora in grado di percorrere fino a 446 chilometri, secondo il ciclo WLTP. Più nello specifico, il nuovo software interviene sulla capacità della batteria aumentandone l’energia utilizzabile che passa dagli attuali 83,6 kWh a 86,5 kWh, nonostante il valore nominale rimanga invariato (95 kWh). Inoltre, agisce sul motore anteriore asincrono affinché venga utilizzato solamente nelle condizioni necessarie, privilegiando quindi la spinta posteriore.

Il pacchetto, specifico per le versioni MY 2019 e MY 2020, migliora anche la gestione termica circuiti dedicati al raffreddamento dell’unità motrice. Audi Q4 e-Tron (qui la prova della versione Sportback) è un SUV di medie dimensioni disponibile sul mercato da relativamente poco, siamo curiosi di scoprire cosa riusciranno a fare gli ingegneri Audi tra qualche anno, quando la tecnologia sarà perfezionata ulteriormente.