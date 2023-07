La mobilità assume forme sempre più strane e curiose. L’abbiamo imparato di recente con i “rivoluzionari” eVTOL, ma senza andare su veivoli così fantascientifici, sembra che in Giappone ci sia un autobous un po’ speciale capace di muoversi sia sull’asfalto sia sulle rotaie.

Questo particolare veicolo, scovato dallo youtuber Tom Scott, si trova a Shikoku, in Giappone, dove circola sulla Asa Coast Railway. Concettualmente non è nulla di diverso da un normale scuolabus: è squadrato, con numerosi posti a sedere e una livrea accattivante. Naturalmente sono presenti delle classiche ruote per circolare su strada, ma è quanto incontra una ferrovia che avviene la “magia”: il DMV (Dual Mode Vehicle) posiziona la sua doppia sala montata per viaggiare anche sulle rotaie.

Nulla di diverso dai più classici mezzi di soccorso e manutenzione che regolarmente vediamo sulla rete ferroviaria italiana, ma sicuramente curioso se pensiamo che è concetto applicato ad un veicolo di trasporto passeggeri. La transizione richiede solo 15 secondi per essere completata, spiega Scott nel suo video che vi riportiamo di seguito.

Una curiosità sulle modalità di utilizzo: stando a quanto riportato, solo le persone con una patente di guida per autobus e una qualifica per operatori ferroviari sono in grado di guidare il DMV. Inoltre, nella sua modalità “locomotiva”, si manterrebbe lontano dalla linea di galleggiamento se uno tsunami colpisse l’area, offrendo un mezzo vitale per entrare e uscire in un tale disastro.

Senza dubbio si tratta di una soluzione molto curiosa anche se, forse, era più pratico ipotizzare la presenza di una corsia preferenziale fin dal principio, così da agevolare il trasporto senza mezzi così particolari.