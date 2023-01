Cattiva pubblicità in arrivo per il pickup elettrico GMC Hummer, che durante una prova del canale youtube TFLoffroad, inizia a fare i capricci, fino a decidere di non funzionare più.



Il fuoristrada della GMC viene pubblicizzato come estremamente capace, iper-tecnologico e ricco di funzioni che rendono più facile la guida su terreni accidentati; è dotato di 18 punti di ripresa differenti delle telecamere, e le immagini vengono proiettate sul touchscreen della console centrale.

Tutto fantastico ma assolutamente inutile se, nel bel mezzo di un percorso in fuoristrada, il veicolo elettrico decide di aver bisogno di fissare un appuntamento con l’officina. È esattamente ciò che è successo durante la prova del canale Youtube TFLoffroad. Nel video è possibile vedere una serie di messaggi di errore che l’Hummer inizia a inviare al conducente, proprio mentre è alle prese con la discesa da un pendio roccioso e scivoloso. Il pickup, nel momento più inopportuno, avvisa che la modalità di guida a quattro ruote motrici è indisponibile e che è necessario fissare un intervento di manutenzione. Potrebbe sembrare fastidioso, proprio nel momento in cui la trazione integrale è fondamentale, ma c’è di peggio: ad un certo punto l’Hummer decide di averne abbastanza e comunica che è disponibile solo un’accelerazione ridotta.



Tutti possono sbagliare, ma in questa non è la volta che il pickup elettrico di GMC si rivela poco affidabile. Sempre durante un prova dello stesso canale Youtube, l’Hummer aveva iniziato a perdere potenza mentre percorreva una strada trafficata, costringendo il guidatore a fermarsi al centro della corsia, e dover ricorrere al supporto dell’auto di appoggio in cui era presente un tecnico che è riuscito a farla ripartire dopo aver scollegato e ricollegato la batteria da 12 volt.

Anche le sospensioni pneumatiche hanno dato qualche problema, non funzionando a dovere e non sollevando il veicolo quando necessario, causando piccoli danni ai ganci traino posteriori durante alcuni passaggi impegnativi tra le rocce.

È evidente che il supertruck completamente elettrico di punta di GMC sia afflitto da alcuni bug che potrebbero essere risolti con alcuni aggiornamenti software, ma non è piacevole immaginare che questi guasti possano verificarsi in situazioni potenzialmente a rischio.

E lo è ancora di meno, considerando il costo per questo veicolo da 1.000 cavalli, con un’autonomia di 329 miglia e una velocità di carica di picco di 350 kilowatt. Infatti il pickup GMC Hummer EV è uno dei veicoli elettrici più costosi in vendita negli Stati Uniti, con un prezzo consigliato di $ 108.700.