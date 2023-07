Si parla tanto di automobili, ma la rivoluzione elettrica riguarda anche i mezzi da lavoro, furgoni inclusi. E a quanto pare i mezzi di nuova generazione hanno qualcosa da dire, come l’IVECO eDaily, che ha stabilito un record riuscendo a trainare 153,58 tonnellate.

Il mezzo è la versione elettrica di uno tra i furgoni più famosi e apprezzati, senza dubbio uno dei modelli più diffusi sulle strade italiane e non solo. La presentazione ufficiale è dello scorso settembre.

L’IVECO eDaily conta su tre batterie (battery pack), per un totale di 111 kWh, sviluppa una potenza totale di 140 kW (188 CV) con una coppia massima di 400 Nm. Numeri alla mano è alla pari, se non sopra, alla versione diesel.

Anche la capacità di traino – quella del record – è ufficialmente la stessa della versione turbodiesel. Al traino c’era un IVECO X-Way Strator, un veicolo gigantesco a sua volta carico, più un autocarro ribaltabile e altri pesi massimi.

Per farcela, l’IVECO eDaily ha usato la modalità High Power, disponibile di serie su questo modello. Fornisce potenza extra per poco tempo, e comprensibilmente riduce l’autonomia.

Una bella prova senza dubbio, ma è pur sempre un’operazione pubblicitaria. Nella vita reale il furgone elettrico rappresenta un’alternativa sensata per chi lavora tutti i giorni? La risposta è ovviamente “dipende”, e il criterio centrale è l’autonomia da 280 chilometri dichiarati.

Chi fa uno spostamento prevedibile e calcolato potrebbe trovare nell’elettrico una buona soluzione: arrivi a destinazione e lo metti in carica, mentre lavori. Se il chilometraggio quotidiano è inferiore ai 200 Km, può essere una buona idea. E ovviamente per la notte bisogna avere un caricatore veloce, altrimenti le cose non funzionano.

Diversamente, chi è sempre in giro e ha giusto pochi minuti per fare il pieno per il momento dovrà ancora fare affidamento sul motore termico. Ma le cose potrebbero cambiare in fretta.