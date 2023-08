Nel settore delle batterie agli ioni di litio, le aziende stanno cercando di compiere progressi non solo in termini di prestazioni dirette, ma anche in merito alla capacità di preservare le funzioni nel tempo. Sensori sempre più avanzati analizzano una serie di parametri all’interno delle celle per individuare prontamente anomalie di ogni tipo e proteggere le batterie. Questo vale sia per le applicazioni legate alla mobilità elettrica, sia per i sistemi di accumulo statico dell’energia come quelli che si possono installare in casa anche in abbinamento ad un impianto fotovoltaico. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato da Metis Engineering, una startup con sede a Bristol, Galles, specializzata nella produzione di sensori e dispositivi elettronici per il settore automotive e l’accumulo di energia. La società ha lanciato un nuovo sistema chiamato Cell Guard, progettato per il controllo e il monitoraggio delle batterie.

Cell Guard è in grado di fornire dettagliate informazioni sullo stato di salute delle batterie agli ioni di litio e dei loro componenti, rilevando prontamente irregolarità o malfunzionamenti. Sebbene non sia l’unico sensore disponibile sul mercato, presenta il vantaggio di monitorare un ampio spettro di parametri. Questi includono variazioni di pressione, umidità e temperatura, oltre a essere dotato di un accelerometro per rilevare urti.

Tutti i dati raccolti possono essere analizzati dalla centralina che controlla la batteria, grazie all’apposita interfaccia integrata nei sensori Cell Guard. In questo modo, la centralina può intervenire in pochi istanti escludendo le celle che presentano guasti o mostrano un aumento anomalo della temperatura, consentendo quindi una pronta limitazione a potenziali danni permanenti. Per migliorare la sicurezza e proteggere il componente più cruciale (e costoso) dei veicoli elettrici, diventa fondamentale che le aziende automobilistiche implementino sistemi di monitoraggio sempre più sofisticati, come quello menzionato. Questa evoluzione sarà un notevole vantaggio per chi acquisterà un’auto elettrica usata.