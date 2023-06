Royal Caribbean International ha recentemente portato l’Icon of the Seas nel suo viaggio inaugurale in Finlandia, dove la nave è attualmente in fase di costruzione. Quando il nuovo colosso entrerà in servizio nel gennaio 2024, diventerà la nave da crociera più grande del mondo; nonostante la flessione del settore del turismo causata dalla pandemia di COVID-19, l’Icon of the Seas è un esempio chiaro di come l’industria del settore si in grado di superare qualsiasi crisi.

L’Icon of the Seas è stata sottoposta a quattro giorni di test intensivi per valutare i suoi sistemi di propulsione e manovra. Con una stazza lorda di 250.800 tonnellate e una lunghezza di 365 metri, pari a circa 2,5 volte quella di una portaerei, la nuova nave da crociera sarà spinta da un sistema propulsivo senza precedenti.

Per fare un confronto, la USS Gerald R. Ford, la nave principale dell’attuale classe di portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti e la più grande nave da guerra mai costruita, sposta circa 100.000 tonnellate d’acqua. Il Titanic, invece, si fermava “appena” a 50.000 tonnellate.

Royal Caribbean sta considerando l’utilizzo dell’Icon of the Seas per offrire vacanze in crociera alle famiglie con lo stesso impegno con cui la Marina degli Stati Uniti pianifica le operazioni militari. La nave avrà un equipaggio di 2.350 persone per gestire e servire i suoi 5.600 passeggeri. La flotta di Royal Caribbean è seconda solo alla flotta di portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti, sia in termini di numero che di dimensioni. Icon of the Seas sarà la settima nave consecutiva di Royal Caribbean a detenere il titolo di nave da crociera più grande del mondo. Tutti e sei i precedenti detentori del record sono ancora in servizio, tra cui Freedom of the Seas, la prima nave a battere il record nel 2006. Icon of the Seas farà il suo debutto a Miami nel gennaio 2024 e sono previste la costruzione di due navi gemelle entro il 2026.