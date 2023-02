Una anziana di 87enne è stata fermata dalla Polizia Stradale dopo aver percorso 13 km contromano in autostrada tra Portogruaro e Azzano Decimo. Il fatto è avvenuto lo scorso weekend in tarda mattinata e solo in seguito ad alcune segnalazioni di automobilisti sul medesimo tratto di strada, la donna è stata fermata dalla pattuglia delle Forze dell’Ordine. Secondo quanto riportato, l’anziana a bordo della sua Lancia Ypsilon non avrebbe imboccato la corsia corretta utilizzando così la careggiata d’uscita dell’A28 (sud).

L’anziana si sarebbe immessa in autostrada partendo da Gruaro (Venezia) e anziché guidare lungo il cavalcavia e immettersi nella carreggiata nord, sarebbe andata contromano, fino a ritrovarsi dal lato sbagliato in autostrada. Fortunatamente non sono stati segnalati incidenti in seguito al percorso contromano. Dopo il fermo, sono state sequestrate sia l’auto che la patente e ora la 87enne rischia una denuncia per guida pericolosa.

Questo caso ci suggerisce di mettere in discussione, ancora una volta, il sistema di rinnovo della patente che a nostro giudizio è troppo “morbido” sia in linea generale sia superata una certa soglia di età. Abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo e per chi non lo sapesse ricordiamo che la patente segue questo scadenziario:

ogni 10 anni se il patentato ha meno di 50 anni d’età;

ogni 5 anni se il patentato ha tra i 50 e i 70 anni d’età;

ogni 3 anni se il patentato ha tra i 70 e gli 80 anni d’età;

ogni 2 anni se il patentato ha più di 80 anni d’età.

A differenza di altre patenti più impegnative, come quelle per i camion (professionali), non è previsto nessun esame tecnico o psicofisico approfondito ma solo un semplicissimo esame della vista. Le responsabilità in gioco sono sempre tantissime e, proprio in occasione di notizie di questo genere che fortunatamente non han portato a nessun incidente, vien da chiedersi se il sistema non sia da rivedere.