Quanto è scattante lo space Shuttle rispetto a una delle hypercar più potenti di sempre? Con l’obiettivo di scoprire la risposta a questa domanda Ollie Kew, ovvero il vicedirettore di Top Gear, ha voluto provare l’esperienza di guidare la Chiron Super Sport lungo la pista del Landing Facility del Kennedy Space Center

Come era prevedibile, il risultato è stato estremamente impressionante. Dotata di un motore W16 da 8,0 litri che eroga 1.578 CV, l’auto è stata in grado di superare il record di 483 km/h, anche se con alcune modifiche al cambio e all’estensione della carrozzeria.

Tuttavia, Kew sottolinea che il vero successo del Chiron Super Sport non sta tanto nella sua capacità di stabilire record, ma piuttosto nel rendere velocità folli qualcosa di normale. Infatti, lungo la pista della Florida che in passato accoglieva gli astronauti al loro ritorno sulla Terra, l’auto è riuscita a raggiungere i 400 km/h.

Per mettere le cose in prospettiva, questa velocità è circa 48 km/h più veloce di quanto lo space shuttle abbia mai raggiunto sullo stesso tratto di asfalto. Questo è dovuto al fatto che il veicolo spaziale atterrava con una velocità di circa 354 km/h. L’enorme forza e usura causate dal rallentamento di un veicolo da 100 tonnellate da quella velocità fino a zero in circa 1.500 metri era tale che, secondo quanto riportato dall’UPI, la NASA spendeva circa 50.000 dollari per riparare i freni ad ogni volo.

Bugatti è ora in grado di far percorrere la pista a quasi chiunque a una velocità ancora più elevata e di farlo fermare in una distanza inferiore (anche se con un veicolo molto più leggero), il tutto con una relativa sicurezza.

In conclusione, secondo voi chi ha vinto? La risposta non ve la diamo, tuttavia di seguito potete trovare il video della competizione.