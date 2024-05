Una dual dash cam con risoluzione 4K a meno di 70€? Ecco l'offerta del giorno!

La dash cam EUKI X11 è un modello estremamente avanzato, capace di catturare video ad altissima definizione, sia anteriore in 4K/2.5K che posteriore a 1080P, garantendo una visione notturna superiore con un angolo ampio di 170°. La bella notizia? Oggi è disponibile su Amazon a soli 68,58€, con un risparmio del 31% rispetto al prezzo originale di 99,99€!

Dash cam EUKI X11, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam EUKI X11 rappresenta una soluzione di alta qualità destinata a chi desidera incrementare la sicurezza durante la guida e avere una testimonianza fedele degli eventi stradali. Con la sua capacità di registrare video in 4K nella parte anteriore e 1080P nella parte posteriore, questa dash cam soddisfa le esigenze di chiunque cerchi una registrazione chiara e dettagliata di ciò che accade attorno al proprio veicolo, sia di giorno che di notte. Inoltre, la visione notturna garantisce una qualità video impeccabile anche in condizioni di scarsa luminosità, rendendola ideale per conducenti che viaggiano frequentemente in orari notturni o in condizioni meteo avverse.

Per gli appassionati di tecnologia che apprezzano la comodità, la EUKI X11 offre funzionalità Wi-Fi integrate, permettendo così di gestire facilmente i video tramite smartphone. Gli utenti possono, dunque, scaricare rapidamente i filmati, modificarli e condividerli sui social media, assicurando che momenti significativi o situazioni critiche possano essere condivise con semplicità. In aggiunta, la funzionalità di registrazione in caso di emergenza e il monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 rendono EUKI X11 un'ottima scelta per chi cerca una dash cam che offra sia sicurezza che tranquillità, senza dimenticare il supporto clienti post-vendita per qualsiasi esigenza.

Insomma, la EUKI X11 è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per la sicurezza del proprio veicolo. La combinazione di funzionalità avanzate come la super visione notturna, il grandangolo di 170°, Wi-Fi integrato per il controllo tramite app, e il sensore G per la registrazione di emergenza rende questo dispositivo indispensabile per ogni conducente!

