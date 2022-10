Il nome di Michael Schumacher è indissolubilmente legato a quello della Ferrari e alla sua storia in Formula1. Una delle vetture che ha contribuito alla costruzione del mito, è senz’altro la F2003-GA, di cui un esemplare andrà all’asta da RM Sotheby’s il prossimo 9 novembre.

Il figlio di Schumacher, Mick, con la #229

Il campionato del 2003 vide Schumacher, fresco campione del mondo, iniziare la stagione un po’ in sordina, anche per via delle modifiche apportate al regolamento che riguardavano principalmente le qualifiche e l’assegnazione dei punti. La Ferrari schierò per le prime tre gare la F2002, la stessa macchina con cui aveva vinto il campionato precedente. La F2003-GA fece il suo brillante debutto in Spagna, con la vittoria del tedesco e il terzo posto di Barrichello. La vettura in vendita, il cui numero di telaio è il 229, è esattamente quella che ha portato il pilota tedesco ben cinque volte sul gradino più alto del podio, in particolare nei Gran Premi di Spagna, Austria, Canada, Italia e Stati Uniti; ha anche fatto conquistare a Schumacher tre pole position e altri due podi, rispettivamente a Monaco e in Francia.

Quest’auto ha portato Schumacher verso la conquista del suo sesto titolo mondiale, superando il record di cinque titoli, fino ad allora condiviso con Juan Manuel Fangio; mentre alla Ferrari ha fatto conquistare il tredicesimo Titolo Costruttori.

La nuova monoposto si differenziava dalla precedente principalmente per il passo più lungo, l’ottimizzazione dei flussi aerodinamici, e la riduzione dei pesi. Il propulsore, di tipo 052, era un 3,0 litri in configurazione V10, con una potenza massima di 845 CV a 18.300 giri/min. Il suffisso GA fu aggiunto in omaggio a Giovanni Agnelli, all’epoca principale azionista Fiat, scomparso proprio all’inizio della stagione 2003.



L’auto in vendita è stata recentemente revisionata dalla Ferrari stessa, che ha rivisto il cambio, la frizione e l’impianto idraulico. I soli 238 km percorsi da questa F2003-GA sono stati in parte fatti dal figlio di Schumacher, Mick, durante un’esibizione a Fiorano.