Una Jeep in miniatura con motore elettrico: tutto è possibile su Alibaba

Per la rubrica “macchine improbabili che non sapevo di voler comprare”, oggi vi raccontiamo di una piccola macchina elettrica, simile a una Jeep, acquistabile su Alibaba a poco più di 1500 $. Vi ricordate quando da piccoli ci si divertiva sul Gaucho della Peg Perego? E’ sostanzialmente la stessa cosa, tranne che in questo caso ci troviamo di fronte a un veicolo davvero in grado di muoversi su percorsi sterrati – almeno a giudicare dal video che vi riportiamo di seguito.

La piccola simil-Jeep è chiaramente ispirata ai modelli Willys della Seconda Guerra Mondiale, ma in questo caso troviamo un motore elettrico da 1.2 kW di potenza in grado di spingere l’auto a 40 km/h di velocità. Date le dimensioni ridotte, la piccola Jeep può ospitare solo 2 persone con un carico massimo di 230 kg. La batteria installata è da 2.5 kWh, e offre un’autonomia di circa 80 km; volendo risparmiare, è possibile accontentarsi di una batteria al piombo che porta il prezzo totale ad appena 890 $. La lista di optional prevede un parabrezza a 45$, le cinture di sicurezza e il sedile in pelle per 70$, un parafango posteriore con gancio traino per soli 35$, e persino un verricello elettrico alla modica cifra di 65 $.

Ovviamente non si tratta di un veicolo omologato per la circolazione su strade pubbliche, e abbiamo qualche dubbio sul fatto che potrebbe essere accettato in aree private dedicate al fuoristrada, ma si tratta comunque di un piccolo mezzo interessante per chi ha i campi dietro casa e si sente a suo agio su un’auto in miniatura. Il prezzo del modello con batteria al litio parte da 1480 $, a cui bisogna aggiungere il costo di spedizione – di 195$ per una spedizione via mare dalla Cina di circa 40 giorni – oltre ai costi per il ritiro al porto e per l’ultima parte di consegna, a carico del cliente finale.

Il video in cui si vede un adulto guidare questa piccola finta Jeep è assolutamente esilarante, e lo diciamo con una punta di invidia.