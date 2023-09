Le auto elettriche hanno tante qualità, tra cui quella di poter sprigionare tutta la potenza in pochissimo tempo grazie alla propria coppia istantanea. Insomma, non è una novità scoprire che una berlina elettrica di alta gamma è in grado di bruciare al semaforo una Porsche o una BMW; ma i veicoli elettrici stanno diventando sempre più accessibili e alcuni di essi mantengono un’accelerazione straordinaria.

Un chiaro esempio è rappresentato dalla nuova MG4 XPower, una station wagon elettrica che in questo allestimento permette di coprire lo 0-100 km/h in appena 3,8 secondi, grazie ai suoi 435 cavalli e 600 NM di coppia massimi. Una vettura che, nonostante le caratteristiche, ha un prezzo allineato a quello di una hot hatch sportiva.

Invece di confrontare la MG4 XPower con altre berline sportive, Mat Watson di Carwow ha deciso di mettere alla prova l’elettrica in una competizione più impegnativa contro una Nissan GT-R e una Lamborghini Gallardo in una gara di accelerazione e una prova di frenata.

La Nissan GT-R e la Lamborghini Gallardo sono due supercar endotermiche a tutti gli effetti e capaci, ancora oggi, di far impallidire soluzioni anche più blasonate. Tuttavia, sembra che i tempi siano cambiati e che questi due miti non siano poi così veloci rispetto ad una “modesta” MG. Solo sfruttando il launch control la GT-R riesce a superare la proposta elettrica, che in ogni caso cede la prima posizione dopo aver raggiunto la sua velocità massima di 200 km/h.

La MG4 XPower riesce anche a sorprendere ancora in un test finale. Nonostante sia il veicolo più pesante tra tutti, con i suoi imponenti 1.800 kg, è in grado di fermarsi da 100 km/h in soli 33,9 metri, superando sia la Nissan GT-R che la Lamborghini Gallardo in termini di distanza di arresto.