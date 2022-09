Un nuovo arrivo amplierà la famiglia Alpine. All’originale A110, nel corso degli anni sono state affiancate altre due versioni: la S (Sportiva) e la GT (Gran Turismo), alle quali si unirà presto la A110 R, la cui lettera finale sta per “radicale”.

L’ultima arrivata del marchio sportivo francese sarà, come si può intuire dal nome, una derivazione pensata anche per la pista e chiaramente ispirata alle corse automobilistiche, con prestazioni straordinarie e una carrozzeria che la renderà più aggressiva.



Come teaser, l’Azienda ha deciso di rilasciare una serie di estratti dei progetti originali, mostrando piccoli dettagli del nuovo modello. Da queste immagini si può notare che, rispetto alle versioni speciali presentate fino ad oggi che si discostavano principalmente per la livrea esclusiva, per la nuova R ci saranno evidenti differenze al livello visivo, grazie ad un kit carrozzeria studiato appositamente.

Il nuovo cofano motore e lo spoiler anteriore, l’alettone posteriore fisso e l’estrattore, insieme al nuovo design dei cerchi in lega (probabilmente più leggeri), sono tra le caratteristiche estetiche che maggiormente distinguono la nuova versione. Mentre all’interno si notano dei sedili da corsa molto avvolgenti corredati da cinture di sicurezza a sei punti. La R sarà nell’insieme più leggera, e presenterà degli aggiornamenti sul telaio, sui freni a disco e sulle sospensioni, come si evince dagli estratti del progetto.

Alpine A110 R

Non ci sono però informazioni di eventuali modifiche al motore. Il margine di miglioramento dell’attuale 1,8 l quattro cilindri turbo compresso, forse non è ampio, dal momento che è già stato rivisto per passare dai 252 cv della versione originale ai 300 cv delle versioni GT e S. Tuttavia, anche se rimanesse invariato, il nuovo rapporto peso/potenza favorevole della R potrebbe portare giovamento alle prestazioni finali.

Per chiarire gli ultimi dubbi e vedere nel dettaglio il modello, dovremo aspettare il prossimo 4 ottobre, quando la A110 R sarà svelata in Giappone, durante il Gran Premio di F1 di Suzuka. Per l’anteprima europea dovremo invece attendere il Salone di Parigi che si terrà il 17 ottobre.