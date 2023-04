La società cinese CATL ha annunciato il lancio di una batteria con una densità di energia sufficiente per alimentare aerei elettrici. La batteria da 500 Wh/kg è stata presentata al Salone di Shanghai negli scorsi giorni e l’azienda ha promesso che potrà produrre batterie in serie entro la fine dell’anno. Questo prestigioso risultato è stato raggiunto impiegando materiali di nuova concezione e ridisegnando la struttura delle batterie, ora più conduttive e quindi efficienti.

Più precisamente sono presenti elettroliti condensati biomimetici altamente conduttivi che creano una minuscola struttura a rete a livello di micron; la batteria semi-solida incorpora anche nuovi materiali anodici e catodici ad altissima densità energetica. CATL prevede di impiegare questa tecnologia nel settore delle auto entro la fine dell’anno. La batteria da 500 Wh/kg rappresenta un progresso davvero importante nel campo dell’elettrificazione; le batterie moderne agli ioni di litio offrono una densità energetica di circa 260 Wh/kg, praticamente la metà. CATL non è tuttavia la prima azienda a raggiungere un traguardo di questo tipo e già altre aziende cinesi hanno ottenuto questo risultato in precedenza.

La densità energetica è un valore importante perché si sviluppa di pari passo con il peso delle batterie. Più energia per chilo significa veicoli elettrici più leggeri, una qualità desiderabile per automobili e camion ma un’energia adeguata agli aerei che devono decollare. I carburanti liquidi come la benzina vantano una densità di circa 12.000 Wh/kg. Quindi, anche se CATL riuscisse a muovere aerei elettrici, sicuramente non vedremo nel breve periodo Boeing 747 o Airbus A380 a batteria, complici le dimensioni e i pesi in gioco. In ogni caso, prima di vedere aerei elettrici di qualsiasi entità sarà necessario arrivare con la giusta infrastruttura e, soprattutto, con le normative adatte relative alla sicurezza.