Zeekr, il marchio automobilistico appartenente al Gruppo Geely, ha lanciato l’aggiornamento della sua vettura elettrica di lusso, la Zeekr 001, per il 2023. L’azienda cinese ha introdotto diverse novità relative al powertrain e ha aggiunto nuove opzioni di colore per la carrozzeria, mantenendo però sostanzialmente l’estetica originale.

La novità più significativa riguarda l’introduzione di una versione monomotore a trazione posteriore, che eroga 271 CV di potenza e 343 Nm di coppia; grazie alla batteria di CATL di terza generazione, con una capacità di 140 kWh e la tecnologia proprietaria cell-to-pack, questa versione è in grado di raggiungere un’autonomia impressionante di 1.032 km. Questo modello sarà tuttavia limitato a solo 1.000 esemplari, la stessa variante monomotore può essere equipaggiata anche con una batteria da 100 kWh, che offre un’autonomia di 741 km.

Disponibile naturalmente anche una versione a trazione integrale con doppio motore, che sviluppa complessivamente 543 CV di potenza e 686 Nm di coppia, consentendo all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Questa soluzione è configurabile con un doppio taglio di batteria, 86 e 100 kWh, per un’autonomia massima di 546 km (sempre nel ciclo CLTL cinese).

La vettura è costruita sulla piattaforma modulare SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, che viene utilizzata anche per la nuova Smart #1 e Volvo EX30. Attesi, all’interno dell’abitacolo, materiali di fascia premium abbinati a schermi ad alta risoluzione per intrattenere al massimo i proprio occupanti. La nuova Zeekr 001 è già disponibile in Cina, con le prime consegne previste per il secondo trimestre del 2023. I prezzi variano da 41.000 a 52.300 euro al cambio attuale; si prevede che la vettura sarà lanciata anche in Europa entro la fine dell’anno.