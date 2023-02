Mercedes-Benz è al lavoro su un piccolo fuoristrada che arriverà nel 2026. Stando a quanto scritto dal quotidiano tedesco Handelsblatt, la casa di Stoccarda starebbe già lavorando al progetto di un piccolo fuoristrada che prenderà ispirazione dal leggendario Classe G. La nuova vettura dovrebbe riprendere lo stile del famoso fuoristrada, ma sarà e più corta e più bassa.

È assai probabile che il nuovo veicolo, che si potrebbe chiamare GLG, verrà sviluppato sulla nuova piattaforma denominata MMA, la stessa che farà il suo debutto nel 2024 con la nuova classe CLA. Tale piattaforma sarà comune ai nuovi modelli più piccoli della casa, tra qui il modello sopracitato e il GLA.

Mercedes-Benz Concept EQG

A differenza della Classe G, che è disponibile solo a motore endotermico, la nuova piccola quattro per quattro verrà molto probabilmente offerta con varie motorizzazioni, diversificate in base alle esigenze dei mercati, sebbene non è difficile immaginare che verrà proposta anche in versione elettrica, come l’EQG che arriverà nel 2024. Secondo il quotidiano tedesco, il nuovo fuoristrada, in versione elettrica, offrirà prestazioni davvero interessanti come un’autonomia di oltre 500 chilometri e una ricarica rapida con architettura a 800 volt;

Il CEO di Mercedes Ola Kallenius, considera già questo nuovo modello come fondamentale per il successo futuro del marchio. Ed è facile credergli, sapendo che il Classe G è tutt’ora uno dei modelli più ambiti della casa tedesca, e che proprio pochi giorni fa, Mercedes ha annunciato che ridurrà in modo significativo la propria gamma, eliminando molti modelli, tra qui station wagon, SUV dalle forme sportive e prodotti di nicchia come la CSL.

In base alle informazioni avute fino ad ora, possiamo immaginare la nuova vettura come un fuoristrada compatto delle dimensioni di un GLB circa, con lo stile della Classe G ma con un prezzo più accessibile. Non è ancora nata, ma la nuova “baby classe G” ha tutte le carte in regola per regalare a Mercedes un grande successo.