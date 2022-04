È questa la proposta che il Governo di Vancouver vuole applicare per tutti quei luoghi che ancora oggi sono sprovvisti di una soluzione di ricarica per tutti quegli automobilisti che hanno già abbracciato la mobilità elettrica. Per i siti predisposti che non siano in grado di installare una soluzione di ricarica in tempi brevi, il Governo applicherà, al fine di incoraggiare l’installazione di colonnine, una sovrattassa annuale di circa 8.000 dollari annuali.

Per evitare la sanzione, il Governo suggerisce che anche solo la presenza di colonnine da 50 kW potrebbero essere temporaneamente adeguate così da permettere un’autonomia di circa 20-50 km in un’ora di ricarica. Il municipio di Vancouver ritiene che il programma accelererebbe il lancio di punti di ricarica elettrica in città e incoraggerebbe i conducenti a passare ai veicoli elettrici. Un sondaggio del 2021, su 12.000 residenti di Vancouver, ha rilevato che la disponibilità limitata di opzioni di ricarica dissuadeva i conducenti dall’abbandonare i loro veicoli ICE per le auto elettriche.

La proposta è un modo pratico per i funzionari di Vancouver di espandere l’infrastruttura di ricarica della città senza sostenere costi aggiuntivi importanti. Secondo una ricerca di mercato, la strategia, se applicata, potrebbe raccogliere 1,35 milioni di dollari ossia il 40% delle soluzioni di ricarica previste per il 2030. Come evidenziato, da precedenti report, l’installazione di colonnine di ricarica ha un peso piuttosto significativo per le aziende con un ritorno economico di circa 7-8 anni e non è difficile pensare che molti non siano propensi ad affrontare questa spesa. In Italia ancora non sono previste sanzioni di questo genere, sebbene l’installazione di colonnine di ricarica, soprattutto all’interno di distributori di carburanti, procede a rilento come evidenziato in questo approfondimento.