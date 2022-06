Non è un segreto che Porsche stia progettando di produrre una versione elettrificata di Cayman e Boxster; un 718 completamente elettrico potrebbe unirsi alla gamma nell’immediato futuro anche se è più prevedibile che tutte le vetture di Porsche diventino a batteria.

Abbiamo già “conosciuto” la Porsche 718 GT4 ePerformance, dopotutto un nome così lungo non è facile da dimenticare. Porsche aveva mostrato la vettura da corsa completamente elettrica a maggio, ma solo ora possiamo vederla finalmente senza camuffature.

L’auto ha fatto il suo primo debutto pubblico al Goodwood Festival of Speed, facendosi ammirare da tutti gli spettatori presenti in loco e in streaming. La vettura, come accennato, è un’auto da corsa in tutto e per tutto, e segue quindi alcuni stilemi classici delle soluzioni più prestazionali appartenenti al campionato GT3.

Carscoops

Naturalmente, una versione stradale ed elettrificata del 718 non sarà del tutto così; crediamo che sarà una via di mezzo tra questo modello e la Mission R. Cosa possiamo aspettarci in termini di potenze? La vettura da gara vanta oltre 1.000 cavalli, mentre una soluzione stradale dovrebbe aggirarsi sui 400 cavalli. Nessuna differenza attesa tra Boxster e Cayman, in fin dei conti sono ormai due vetture molto simili e non è difficile immaginare che Porsche voglia adottare la medesima piattaforma per contenere i costi.

Non ci rimane che attendere, ricordando che le 718 elettriche, assieme alla Macan e alla 911 ibrida, serviranno alla casa di Zuffenhausen per raggiungere il 50% delle vendite rappresentato da auto elettrificate per il 2025, per poi passare all’80% di sole vetture elettriche per il 2030. Nel mentre non è da escludere che Porsche decida di provare più concretamente i carburanti sintetici anche se al momento non sembrano la soluzione che tanto si aspettava.