Vita dura per i ciclisti di Kalamazoo, Michigan, per i quali è meglio evitare Winchell Avenue a ovest di Rambling Road. La città sta pianificando il rifacimento della strada e l’implementazione di una nuova configurazione del traffico che potrebbe metterli a rischio di collisione con le auto. Sembra quasi che il layout della strada sia fatto apposta per mettere in pericolo i ciclisti!

Fonte: Città di Kalamazoo

Il nuovo progetto renderà la strada a “senso di marcia alternato”. Ciò significa che la strada avrà una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, con piste ciclabili su entrambi i lati e parcheggi su un lato. Gli automobilisti dovranno utilizzare le corsie dedicate ai ciclisti quando incontreranno un’auto in arrivo, dando (in teoria, N.d.R.) la priorità alle biciclette presenti. La città sostiene che questo rallenterà il traffico e renderà la strada più sicura per tutti.

Perché è un’idea pericolosa?

Questo progetto sembra però più una ricetta per il disastro che un miglioramento della sicurezza. Innanzitutto, si basa sul fatto che gli automobilisti siano consapevoli e rispettosi dei ciclisti, cosa che non è sempre vera. In secondo luogo, crea confusione e incertezza sia per i conducenti sia per i ciclisti, che devono costantemente modificare le loro posizioni e velocità a seconda della situazione del traffico. In terzo luogo, riduce la visibilità e la prevedibilità dei ciclisti, che potrebbero essere nascosti dietro le auto parcheggiate o costretti a sterzare nella corsia dei veicoli per evitare un’auto sulla pista ciclabile. Infine, aumenta le probabilità di scontri frontali tra auto e biciclette, soprattutto di notte o in caso di maltempo.

Quali sono le alternative?

Ci sono modi migliori per calmare il traffico e proteggere i ciclisti. Per esempio, la città potrebbe installare dossi, rotonde o chicane per rallentare le auto senza compromettere le piste ciclabili. Oppure si potrebbero creare piste ciclabili protette con barriere fisiche tra le auto e le biciclette. Si potrebbe anche semplicemente far rispettare il limite di velocità esistente ed educare gli automobilisti a condividere la strada con le biciclette.

Fonte: Città di Kalamazoo

La città di Kalamazoo afferma di aver letto alcuni studi che sostengono questo progetto, ma non fornisce dettagli. Nel frattempo, altre fonti suggeriscono che questo design viene utilizzato soprattutto nelle aree rurali o nelle piccole città, non nelle strade urbane trafficate come Winchell Avenue. La città dice anche che affiggerà un cartello per spiegare come utilizzare le corsie, ma questo potrebbe non essere sufficiente a prevenire incidenti o conflitti.

Più ci si ragiona sopra e più questo progetto sembra un modo efficace per uccidere i ciclisti, invece che per proteggerli…