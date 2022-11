Da qualche mese si vocifera dell’arrivo di una nuova supercar di Alfa Romeo sebbene non sia ancora nota quale forma assumerà l’auto, la tipologia di alimentazione e la fascia di prezzo. Il numero uno del marchio, tuttavia, ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un modello specificatamente studiato da Alfa, senza quindi troppe “contaminazioni” dal gruppo Stellantis. In ogni caso maggiori informazioni arriveranno entro la prossima primavera, quando si prevede un annuncio da parte di Alfa Romeo.

Secondo quanto riportato in alcune recenti dichiarazioni ai microfoni di Autocar, il nuovo modello potrebbe persino sconfinare nel territorio dell’hypercar, suggerendo che il prezzo potrebbe raggiungere le centinaia di migliaia.

Imparato ha precisato che questa vettura a tiratura limitata sarà parallela alla gamma di modelli principali di Alfa; questa nuova gamma di auto è stata firmata fino al 2027 e si prevede l’arrivo di un modello dell’anno. Il primo modello della nuova famiglia è la Tonale plug-in da 280 cavalli, che arriverà solo il prossimo anno. La Tonale ibrida contribuirà a ridurre del 40% le emissioni di CO2 dell’Alfa, il che “ci permette di svilupparci”, ha affermato Imparato.

Alla domanda se l’Alfa avesse in programma SUV di più grandi e più piccole dimensioni di Tonale, Imparato ha precisato che arriveranno entrambi; quando? difficile a dirsi, ma non è da esclusdere che potremmo assistere al debutto di una versione simile alla Jeep Avenger e di un modello in grado di sostituire Stelvio. Grandi novità anche per la Giulia che resterà in commercio ma subirà, nei prossimi anni, una grande rivoluzione (anche in tema di motori) restando tuttavia una berlina di alta gamma destinata ad avere propulsori prestazionali e naturalmente con una sorta di elettrificazione.

Oltre ai modelli fino alla sostituzione dello Stelvio nel 2026, Imparato ha accennato a molteplici opzioni e stili di carrozzeria sul tavolo per il marchio, tra cui roadster, berline e hatchback. “L’auto perfetta elettrica potrebbe essere qualcosa simile alla Duetto, il suono del silenzio“, ha detto in un ulteriore accenno ai piani per una Spider rinata. Insomma, assisteremo all’arrivo di una nuova 4C o 8C? Al momento è difficile a dirsi, ma una cosa è sicura: si tratterà di un veicolo molto interessante e in grado di stupire.