Stufi di attendere la Tesla Roadster? Ares Design realizza una Model S due porte

La società italiana ARES, con sede in provincia di Modena, ha realizzato un lavoro su commissione assolutamente unico: trasformare una Tesla Model S in una decappottabile a 4 posti, eliminando le portiere posteriori.

Quest’auto unica è già realtà, anche se trattandosi di una commissione privata non abbiamo informazioni sul prezzo a cui è stata realizzata; ARES si è detta disponibile a realizzare altri progetti di questo tipo, per cui sono disponibili a fornire preventivi tramite il loro sito ufficiale.

Ovviamente per realizzare questa modifica, non è stato sufficiente rimuovere le parti necessarie, ma ARES ha dovuto anche aggiungere diversi elementi: a partire dal tetto, ora realizzato in stoffa e ripiegato dietro ai sedili posteriori. Una volta rimosse le portiere posteriori e il montante che le sorregge, ARES si è occupata di rinforzare la struttura nella parte bassa e nella zona dei sedili posteriori, così da migliorare la rigidità complessiva.

Per dare all’auto un aspetto un po’ più sportivo e armonioso, ARES ha integrato un kit aerodinamico di componenti in fibra di carbonio. Proprio i sedili posteriori che vi abbiamo citato sono tra i lavori più importanti eseguiti da ARES: quelli originali infatti sono stati totalmente rimossi, e la compagnia si è occupata di integrarne due adatti al nuovo spazio creatosi. Per rispettare lo stile dell’auto, sono stati foderati in pelle bianca di alta qualità, rifinita con dettagli e cuciture di colore arancione.

“La filosofia di ARES permette ai clienti di lavorare fianco a fianco con i nostri designer e ingegneri, al fine di creare un veicolo unico e perfettamente rispondente alle richieste del cliente. Questo progetto su base Tesla è un perfetto esempio di quello che siamo in grado di fare; un puro e semplice progetto di riallestimento, siamo molto soddisfatti del risultato finale del nostro lavoro.”

ARES non ha fatto menzioni di modifiche al motore o alle batterie, pertanto le prestazioni di questa Model S dovrebbero essere rimaste sostanzialmente invariate.